국민의힘 "신천지 민주 개입 의혹, 사실이든 허위든 진상 밝혀야…수사 촉구"

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"사실이면 정당민주주의 침해…근거 없으면 대국민 음해"

"민주당 집안싸움으로 넘길 사안 아냐…진상 규명해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 23일 김민석 더불어민주당 당대표 후보가 제기한 신천지의 더불어민주당 전당대회 개입 의혹과 관련해 "의혹이 사실이든 허위 주장이든 수사를 통해 진상을 밝혀야 한다"며 수사당국의 즉각적인 수사 착수를 촉구했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 이날 논평을 통해 "전직 국무총리이자 집권 여당의 유력 당대표 후보가 스스로 근거가 있다고 밝힌 만큼 단순한 전당대회용 정치공세로 치부할 수 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 최수진 국민의힘 원내수석대변인이 10일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 더불어민주당의 '보완수사권 폐지' 추진 비판 및 안규백 국방부 장관의 '탈영 의혹'을 제기하며 사퇴를 촉구하는 논평을 발표하고 있다. 2026.07.10. jk31@newspim.com

김 전 총리는 민주당 전당대회를 앞두고 "반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 특검이 추진되지 못한 과정도 살펴봐야 한다고 주장했다. 관련 근거에 대해서는 적절한 시기에 공개하겠다는 입장을 밝혔다.

최 원내수석대변인은 "특정 종교 집단이 집권 여당의 당대표를 선출하는 전당대회에 조직적으로 개입하고 정치권과 비밀연합을 구축했다면 정당민주주의와 당원 주권을 훼손한 중대한 사안"이라고 지적했다.

이어 "반대로 객관적인 근거 없이 당권을 잡기 위해 의혹을 제기한 것이라면 국민과 당원을 기만한 허위사실 유포이자 중대한 정치적 책임을 져야 할 문제"라며 "어느 쪽이든 국민이 납득할 수 있도록 진상이 반드시 밝혀져야 한다"고 강조했다.

그는 민주당 내에서 김 전 총리의 주장을 둘러싸고 법적 대응과 후보 사퇴 요구가 이어지는 데 대해서도 "더 이상 민주당의 단순한 내홍이나 집안싸움으로 치부할 일이 아니다"라고 말했다.

그러면서 김 전 총리를 향해 "적절한 시기를 운운하며 정치적 계산으로 시간을 끌 것이 아니라 가지고 있다는 근거를 즉시 수사기관과 국민 앞에 공개해야 한다"고 요구했다.

수사당국을 향해서는 "민주당 전당대회를 둘러싼 대규모 불법 개입 의혹에 대해 좌고우면하지 말고 즉각 수사에 착수해 진상을 명명백백하게 규명해야 한다"고 촉구했다.

oneway@newspim.com