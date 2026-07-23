三星电子发布新一代折叠屏手机 首推Ultra机型

纽斯频通讯社伦敦7月22日电 韩国三星电子当地时间22日在英国伦敦举行"Galaxy Unpacked 2026"新品发布会，正式发布Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra和Galaxy Z Flip8三款新一代折叠屏智能手机，并首次推出Ultra版本，进一步完善折叠屏产品布局。

三星电子当地时间22日在英国伦敦举行"Galaxy Unpacked 2026"新品发布会，正式发布Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Fold8 Ultra和Galaxy Z Flip8三款新一代折叠屏智能手机。【图片=三星电子提供】

三星电子表示，新一代Galaxy Z系列将人工智能（AI）作为核心功能，基于Galaxy AI和谷歌"Gemini Intelligence"平台，引入代理型AI技术，可根据用户当前使用场景连接多个应用程序，完成预约、购物、日程管理等复合型任务，进一步提升移动终端智能化体验。

此次发布的Galaxy Z Fold8 Ultra配备8英寸主显示屏、2亿像素主摄像头和5000万像素超广角摄像头，整机重量215克，展开后厚度4.1毫米，搭载高通骁龙8 Elite第五代Galaxy定制版处理器，配备5000毫安时电池，支持最高45瓦有线快充。

Galaxy Z Fold8采用7.6英寸主显示屏和4∶3屏幕比例，整机重量201克，为Fold系列最轻机型，配备4800毫安时电池和5000万像素双摄像头。

Galaxy Z Flip8重180克、厚6.1毫米，配备升级后的AI Flex Window外屏，用户无需展开手机即可运行应用程序并获取个性化信息，同时强化了5000万像素摄像头及AI摄影功能。

在硬件方面，三星电子首次采用钛合金材质"Flex Titanium"结构，以提升整机耐用性并改善屏幕折痕表现；Fold8系列屏幕峰值亮度提升至3000尼特，并配备个人数据引擎（Personal Data Engine）、Knox Vault及AI活动仪表盘等功能，加强个人信息安全保护。此外，Smart Switch数据迁移功能升级后，可通过扫描二维码实现iOS设备数据无线传输。

根据三星电子公布的计划，新产品将于28日在韩国启动预售，并于8月7日起陆续在包括韩国在内的全球市场上市。

售价方面，256GB版本Galaxy Z Fold8 Ultra售价257.73万韩元，Galaxy Z Fold8售价227.81万韩元，Galaxy Z Flip8售价168.30万韩元；512GB版本售价分别为283.03万韩元、253.11万韩元和193.60万韩元；1TB版本仅提供Fold系列，其中Galaxy Z Fold8 Ultra售价345.18万韩元，Galaxy Z Fold8售价315.26万韩元。

三星电子表示，受半导体等零部件制造成本上涨影响，新产品售价较上一代提高约8.3%至17.8%。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社