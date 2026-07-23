전국 광역 단체장 7월 23일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 23일 충북경제포럼 강연과 중소기업인 대회에 참석했다
- 우상호 강원도지사가 23일 임시회 폐회와 상생협약식·반부패 교육·음악제 개막식에 참여했다
- 민형배·추경호·허태정·조상호 등이 23일 회의·면담·주민 대화 등 지역 현안을 챙겼다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사
-충북경제포럼 월례강연회(07:00 엔포드호텔)
-2026년 충북도 중소기업인 대회(14:00 청주오스코)
-공무원연맹 광역위원장 워크숍(15:30 글로스터호텔)
▲우상호 강원도지사
10:00 제347회 임시회 폐회(도의회 본회의장)
12:50 2026년 지역상생 격차완화 지원사업 상생협약식(세종호텔)
14:00 강원권역 통합 반부패·청렴 교육 (신관 대회의실)
19:00 제23회 평창대관령음악제 개막식(평창 알펜시아리조트)
▲민형배 전남광주특별시장
- 통합특별시 제1차 공공기관장 회의(09:00 광주청사 중회의실)
- 시민 기초생활 현안 점검회의(13:30 광주청사 집무실)
▲추경호 대구광역시장
- 제2차 비상경제대책회의(10:00 제3산단 지식산업센터)
▲허태정 대전시장
-카이스트 총장 면담(9:30 응접실)
▲조상호 세종시장
-실국현안별 현안보고(9:00 집현실)
-몽골 볼강 아이막 도지사 대표단 면담(11:00 세종실)
-조치원읍 주민과의 대화(17:30
[전국 종합=뉴스핌]
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