인천 강화도서 80대 치매 노인 실종 닷새만에 숨진 채 발견

경찰차 [사진=뉴스핌 DB]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 강화도에서 치매를 앓고 있는 80대 노인이 실종 닷새 만에 숨진 채 발견됐다.

22일 인천 강화경찰서에 따르면 이날 오후 강화읍에서 약 9∼10㎞ 떨어진 인산저수지 인근 야산에서 80대 노인 A씨가 숨진 채 발견됐다.

앞서 요양보호사는 지난 19일 오전 9시 20분쯤 인천 강화군 강화읍에 홀로 거주하는 A씨가 실종된 것 같다고 경찰에 신고했다.

요양보호사는 18일 A씨 자택을 방문했으나 만나지 못하자 이튿날 다시 찾아갔다가 집에 없는 것을 확인하고 신고한 것으로 알려졌다.

경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 A씨가 지난 17일 자전거를 타고 홀로 외출하는 모습을 포착하고 행방을 추적했으나 A씨의 이동 범위가 넓고 많은 비가 내려 수색에 어려움을 겪었다.

경찰은 실종 문자를 발송하고 수색을 벌인지 닷새만에 A씨를 발견했으며 범죄 혐의점 등 특이사항은 확인되지 않았다.

경찰은 정확한 사망 원인과 구체적인 경위를 조사할 계획이다.

hjk01@newspim.com