수원전투비행장 화성이전반대 범대위 군소음 피해지역 찾아 홍보활동

AI 핵심 요약beta
- 범대위는 22일 양감면에서 찾아가는 홍보활동을 했다
- 수원군공항 화성이전 문제점 알리고 반대 서명운동을 독려했다
- 군소음 피해지역인 양감면에서 시민 삶과 환경 위협을 강조했다
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 시민단체 '수원전투비행장 화성이전반대 범시민대책위원회'(범대위)는 22일 양감면행정복지센터 회의실에서 '찾아가는 범대위 홍보활동'을 펼쳤다고 밝혔다.
이번 활동은 수원군공항 화성이전에 대한 문제점을 시민들에게 알리고 반대 서명운동 참여를 독려하며 지역 의견을 청취하기 위해 마련됐다.
특히 이날 홍보활동이 진행된 양감면은 화성시 내 대표적인 군소음 피해지역 중 하나로 주민들이 오랜 기간 항공기 소음 등으로 생활 불편을 겪어온 지역이라는 점에서 주목을 받았다.
범대위는 수원군공항 화성이전 문제가 단순한 지역 개발 사안을 넘어 시민 삶과 지역 환경, 미래세대의 지속가능한 도시발전에 직결되는 중대한 현안임을 강조했다.
이상환 범대위 상임위원장은 "시민들의 일상과 정주여건을 충분히 고려하지 않은 공항 이전·건설 논의는 결코 바람직하지 않다"며 "범대위는 앞으로도 시민들에게 정확한 정보를 전달하고 현장 중심의 홍보활동을 이어가며 반대 공감대를 더욱 확산해 나가겠다"고 말했다. 이어 "화성의 환경과 시민의 삶을 지키기 위한 대응과 소통을 지속해 나가겠다"고 덧붙였다.
ssamdory75@newspim.com