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오세훈 '여론조사 대납' 1심 벌금 1000만원 선고에 "시정 흔들림 없이 유지"

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  • 오세훈 서울시장이 22일 벌금 1000만원을 선고받았다.
  • 법원은 정치자금법 위반과 2100만원 추징을 인정했다.
  • 오 시장은 항소하겠다고 밝혔고 시정 흔들림 없다고 했다.

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1000만원 벌금 선고·2100만원 추징 명령
항소심 진행 예정...법조계 "번복 힘들 듯"
'오세훈표' 정책 추진 동력 약화 우려

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 정치 브로커 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 조사 비용을 후원자에게 대납하도록 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 1심에서 벌금 1000만원을 선고 받았다. 공직 상실형이 선고되면서 형 최종 확정 전까지 시장 교체 리스크를 안고 서울시를 이끌게 됐다. 오 시장은 항고하겠다는 방침이나, 서울시의 정책 추진력 약화가 불가피할 전망이다.

서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 22일 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 1심 선고공을 열고 벌금 1000만원을 선고하고 2100만원의 추징을 명령했다. 선출직 공직자는 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 징역형이나 100만원 이상의 벌금형이 확정될 시 당선이 무효가 된다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 22일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 정치자금법 위반 혐의 1심 선고 공판 후 취재진의 질문에 답하고 있다. 오 시장은 당선무효형인 벌금 1000만원과 추징금 2100만원을 선고받았다. 2026.07.22 photo@newspim.com

명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 결과를 직접 전달받은 혐의로 기소된 강철원 전 서울시 정무부시장에게는 법원이 벌금 300만원을 선고했다. 오 시장 대신 여론조사비를 대납한 혐의로 기소된 사업가 김한정씨는 벌금 500만원에 처했다.

앞서 지난해 12월 오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10차례(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 여론조사 결과를 받고 김씨에게 비용 3300만원을 대신 내게 한 혐의로 불구속 기소됐다. 

재판부는 오 시장이 3차례의 비공표용 여론조사와 2차례의 공표용 여론조사를 명씨에게 의뢰했으며 조사 비용 2100만원을 김씨에게 대납하게 했다고 봤다. 또 오 시장이 의뢰한 여론조사 관련 비용이 정치자금에 해당한다고 판단했다.

재판부는 "이 사건에서 부정수수된 정치자금이 2100만원으로 적지 않고 공직선거법상 금지된 후보자 의뢰 여론조사의 공표·보도를 실현하려는 목적도 결부되어 있어 죄질이 좋지 않다"며 "(오 시장은) 서울시장 등을 역임하며 정치자금법의 입법취지와 내용을 잘 알고 있었음에도 범행을 주도하였고 이 사건 재판과정에서 선뜻 수긍하기 어려운 여러 이유와 주장들을 내세워 책임을 회피하는 태도로 일관하고 있다"고 했다.

이날 법원의 판단으로 향후 서울시의 정책 추진력이 흔들릴 가능성이 크다는 우려의 목소리가 나온다. 오 시장이 집중하고 있는 정비사업 활성화 등 주택 공급 정책은 중앙정부 및 자치구의 협조가 중요하다. 현재 서울시는 공급 절벽 해법을 두고 정부와 시각차를 보이고 있다. 이런 상황에서 시장 교체 가능성이 불거지면서 향후 서울시의 대외 협상력이 더욱 약화될 수 있다는 시각이 제기된다.

오 시장이 기존에 추진하던 역점 사업도 사법리스크의 영향을 받을 것으로 보인다. 앞서 오 시장은 6·3 지방선거 과정에서 "시정 성과가 우상향 흐름을 타고 있다"며 행정 연속성이 중요함을 강조했다.

실제 신속통합기획, 미리내집, 서울런, 한강버스, 기후동행카드 등 앞선 임기에 운영됐던 '오세훈표' 정책들은 민선 9기에도 진행되고 있다. 그러나 오 시장의 시장직 유지 여부가 불투명해진 만큼 '오세훈표' 정책에 대한 추진 동력이 약화될 우려가 있다는 것이다. 이에 오 시장은 "시정을 흔들림 없이 유지하겠다"는 입장을 보였다.

서울시는 이번 판결을 수긍하기 어렵다는 입장이다. 이날 이종현 서울시 민생소통특보는 입장문을 내고 "오늘 1심 재판부는 직접적인 지시나 관여를 입증할 증거가 없음에도, 명태균 개인의 일방적인 진술과 주변 정황만을 근거로 유죄를 선고했다"며 "객관적인 증거도 없이 유죄를 인정한 것은 매우 유감"이라고 밝혔다.

이 특보는 "오세훈 시장은 이번 판결을 받아들일 수 없다"며 "즉시 항소하여 사실관계와 법리를 다시 충실히 다투겠다. 항소심에서는 증거와 법리에 기초한 공정한 판단이 내려질 것으로 확신한다"고 전했다.

오 시장은 재판을 마친 후 참석한 서울시 간부회의에서 "시정을 흔들림 없이 유지하고 직원들도 맡은 자리에서 최선을 다할 것"이라며 "개인적인 재판으로 직원 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점은 유감스럽게 생각한다"고 발언했다. 이어 "이번 1심 판결은 사실관계와 법리 판단에 있어 중대한 오류"라며 "상급심에서 바로잡힐 것"이라고 덧붙였다.

또 "서울시정은 어떠한 경우에도 흔들림 없이 운영되어야 한다"며 "직원 여러분도 각자의 자리에서 맡은 업무에 최선을 다해주길 당부한다"고 언급했다. 그러면서 "저 역시 시민과의 약속을 지키기 위해 흔들림 없이 책임 있는 자세로 시정을 이끌겠다"고 했다.

blue99@newspim.com

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홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
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與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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