고양특별시, 전국 최초 '공유형 ESS' 실증 돌입

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[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특별시가 추진하는 공유형 에너지저장장치(ESS)가 정부 규제 샌드박스를 통과하며 전국 최초로 실증 단계에 들어간다.

경기·고양 ESS 발전소.[사진=고양시]

고양시는 나인와트 등 민간사업자와 공동으로 신청한 '망유연성 자원 확보를 위한 공유형 ESS 가상 상계 거래 서비스'가 산업통상자원부 산업 융합 규제특례 심의위원회를 통과해 규제 특례 승인을 받았다고 22일 밝혔다.

공유형 ESS를 활용한 가상상계거래 모델이 규제 특례를 받은 것은 전국에서 처음이다.

이번 실증 사업은 기후에너지환경부 공모사업 등과 연계해 총사업비 32억 원을 투입 5.8㎿h 규모로 추진되는 사업으로 올해 하반기부터 2년간 지역 내 전력 과부하 우려 지역인 일산동구 내유D/L 구역(4.8㎿h)과 덕양구 화삼D/L 구역(1.0㎿h)에서 본격적으로 진행된다.

사업이 추진되면 배전선로의 과부하를 완화해 전력망 안정성을 높이는 동시에 매칭 대상 기관과 기업은 전기요금 절감 효과를 기대할 수 있다.

고양시와 경기도는 사업 모델이 시장에서 안정적이고 지속 가능한 신사업으로 안착할 수 있도록 제도적 기반 조율을 이어갈 방침이다.

특히 민간사업자의 수익성 확보가 필요한 만큼, 본격적인 실증사업 진행과 연계해 합리적인 수익 창출 방안에 대해 한국전력공사 등과 긴밀하게 소통해 나갈 계획이다.

민경선 시장은 "전국 최초로 추진하는 공유형 ESS 가상상계거래 사업은 전력망 안정화와 기업의 전기 요금 부담 완화를 동시에 실현하는 혁신 모델이 될 것"이라며 "성공적인 실증사업을 추진해 고양시를 에너지 신산업 생태계를 선도하는 친환경 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

skyimhan@newspim.com