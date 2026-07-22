이재용·최태원·이해진, 美서 젠슨 황과 회동…HBM·AI 동맹 넓힌다

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24일 실리콘밸리 회동 유력

HBM·AI 팩토리 협력 논의 전망

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 미국에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)를 만난다. 메모리와 그래픽처리장치(GPU), 인공지능(AI) 서비스 분야를 이끄는 주요 기업 수장들이 한자리에 모여 차세대 AI 인프라 협력 방안을 논의할 전망이다.

22일 재계에 따르면 삼성과 SK, 네이버, 엔비디아 수장들은 이번 주 미국 실리콘밸리 인근에서 라운드테이블 형식의 회동을 추진하고 있다. 회동 날짜는 오는 24일이 유력한 것으로 알려졌다.

샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO의 참석 가능성도 거론된다. 회동이 성사되면 메모리와 GPU, 생성형 AI 서비스 분야 주요 기업 수장들이 한자리에 모이는 이례적인 자리가 될 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 서교동의 한 고깃집에서 최태원 SK회장, 구광모 LG회장, 이해진 네이버 의장과 삼겹살 회동을 하고 있다. 2026.06.05 khwphoto@newspim.com

◆ HBM·파운드리 협력 확대 주목

삼성전자와 SK하이닉스는 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하고 있다. 하반기 출시 예정인 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈'에도 양사의 HBM4가 탑재될 것으로 전망된다.

삼성전자는 메모리뿐 아니라 파운드리 분야에서도 AI 기업들과 협력 범위를 넓히고 있다. 이번 회동에서는 차세대 AI 반도체와 첨단 공정, 공급망 협력 방안이 논의될 가능성이 있다.

네이버는 AI 팩토리 구축과 관련한 협력 방안을 논의할 것으로 보인다. AI 팩토리는 GPU 서버와 데이터센터, 전력·냉각 설비 등 물리적 인프라에 AI 모델과 클라우드 기술을 결합한 대규모 연산 시설이다.

최근 AI 투자 둔화와 반도체 업황 정점론이 제기되는 가운데, 이번 회동을 통해 주요 기업들이 중장기 AI 투자 의지와 협력 방향을 재확인할지도 주목된다.

kji01@newspim.com