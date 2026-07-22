안산시, 민선 9기 첫 '안산사이언스밸리(ASV)' 기관장 회의 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이민근 시장·9개 산·학·연 기관장 참석...첨단산업 생태계 구축 논의

로봇·AI·반도체 기업 유치 및 기술사업화 협력 체계 강화 합의

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 민선 9기 출범 이후 첫 '안산사이언스밸리(ASV)' 기관장 회의를 지난 21일 한국생산기술연구원에서 개최하고 ASV의 미래 발전 방향과 기관 간 협력 방안을 집중 논의했다고 22일 밝혔다.

이민근 안산시장(사진 오른쪽열 앞에서 두번째)이 21일 한국생산기술연구원에서 열린 안산사이언스벨리(ASV) 기관장 회의를 주재하고 있다. [사진=안산시]

이날 회의에는 이민근 안산시장을 비롯해 ASV를 구성하는 주요 참여 기관장들이 대거 참석했다. 참석자들은 첨단산업 생태계 조성과 우수 기업 유치 기술사업화 등 민선 9기 핵심 정책 기조를 공유하고 긴밀한 공조 체계를 강화하기로 뜻을 모았다.

특히 로봇, 인공지능(AI), 반도체, 스마트 제조 등 미래 첨단산업 분야의 유망 기업을 유치하고 안산을 첨단 로봇·제조 산업의 중심지로 조성하기 위한 다각적인 협력 방안이 다뤄졌다.

참석 기관들은 산·학·연 협력을 바탕으로 공동 연구개발(R&D)과 기술사업화, 기업 지원 프로그램을 확대해 ASV의 글로벌 경쟁력을 끌어올리기로 합의했다.

안산사이언스밸리(ASV)는 안산시 사동과 고잔동 일원에 위치한 9개 산·학·연 기관이 뜻을 모은 대표 협력 브랜드다. ▲ 경기테크노파크▲한양대학교 ERICA▲한국생산기술연구원▲한국산업기술시험원▲한국전기연구원▲LG이노텍 안산R&D캠퍼스▲한국농어촌공사 농어촌연구원▲고려대학교 안산병원▲중소벤처기업연수원 등이 참여하고 있다.

ASV 기관장 협의회는 정기적인 회의를 통해 지역 산업 혁신 과제를 발굴하고 산·학·연 협력 네트워크를 고도화하며 안산시의 미래 산업 경쟁력 확보를 주도하고 있다.

이민근 안산시장은 "ASV 참여 기관장들의 지속적인 관심과 공조 덕분에 안산사이언스밸리가 도시를 대표하는 혁신 거점으로 자리매김할 수 있었다"고 감사를 표했다.

이어 "민선 8기가 첨단산업 생태계 조성과 인프라 구축으로 혁신의 기반을 다진 시기였다면 민선 9기는 기업 유치와 투자, R&D, 기술사업화, 창업 및 일자리 창출로 이어지는 선순환 혁신 연결 체계를 본격화하는 시기가 될 것"이라며 "ASV가 대한민국 첨단산업 혁신을 선도하는 핵심 거점으로 도약하도록 행정력을 집중하겠다"고 강조했다.

1141world@newspim.com