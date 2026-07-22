창원시, 중소기업 박람회서 강소기업 판로 확대 지원…산업 경쟁력 강화

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공동 홍보관 운영…강소기업 육성 정책 홍보

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 강소기업의 판로 확대와 산업 경쟁력 강화 지원에 나섰다.

시는 22일부터 24일까지 사흘간 서울 SETEC에서 열린 제2회 대한민국 중소기업 박람회에 참가해 관내 강소기업의 제품 홍보와 국내외 판로 확대를 지원했다고 밝혔다. 시는 이를 위해 브랜드 경쟁력 제고를 위해 공동 홍보관을 운영하고 있다.

22일부터 24일까지 사흘간 서울 SETEC에서 열리고 있는 제2회 대한민국 중소기업 박람회에서 창원시와 창원산업진흥원이 운영하고 있는 공동 홍보관 전경[사진=창원시] 2026.07.22

이번 박람회에는 관내 기업 유저글리와 손수가 참여해 자사 대표 제품을 전시하고 참관객과 국내외 바이어를 대상으로 상담을 진행했다. 두 기업은 현장 상담을 통해 신규 거래처 발굴 기회를 모색하고 다수의 바이어를 대상으로 제품을 설명하며 향후 판로 확대 가능성을 타진했다.

창원시와 창원산업진흥원은 공동 홍보관을 운영하며 참가기업 제품 전시와 함께 창원형 강소기업 육성사업, 창원시 기업지원 정책, 지역 주력·전략산업을 소개했다. 이를 통해 기업 지원 정책과 현장 홍보를 연계하고 관내 산업 구조와 강소기업 육성 방향을 박람회 참관객에게 알렸다.

지자체 홍보관 운영 과정에서 시는 지자체 부문 대한민국지방신문협의회장상을 수상했다. 이번 수상은 지역 중소기업 육성과 산업 경쟁력 강화, 기업 성장지원 정책 추진 성과가 대외적으로 인정받은 결과로 시의 지속적인 기업지원 노력이 평가를 받은 것으로 분석된다.

시는 앞으로도 창원형 강소기업을 비롯한 지역 우수기업의 국내외 판로 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 위해 국내외 전시회 공동 참가와 홍보 사업을 이어갈 계획이다.

시는 성장 단계별 맞춤형 지원을 확대해 기업이 현장에서 실질적인 성과를 낼 수 있도록 판로 지원, 마케팅, 컨설팅 등 지원 체계를 지속적으로 보완해 나간다는 방침이다.

news2349@newspim.com