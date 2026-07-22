조규일 진주시장 "여름철 수상 안전관리 대책 강화…인명피해 예방"

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위험구역 지정 및 안전요원 배치

첨단 장비와 홍보 사고 예방 추진

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 여름철 물놀이 사고 예방을 위해 위험구역 관리와 인력·장비 운용 실태를 전반적으로 재점검하며 수상 안전관리 체계를 강화했다.

진주시는 22일 시청 소회의실에서 '2026년 여름철 수상 안전관리 대책 회의'를 열고 하천 물놀이와 다슬기 채취 과정에서 발생하는 인명피해를 줄이기 위한 현장 관리 방안을 논의했다고 밝혔다.

조규일 경남 진주시장(오른쪽)이 22일 오전 시청 5층 소회의실에서 '2026년 여름철 수상 안전관리 대책 회의'를 주재하고 있다.[사진=진주시] 2026.07.22

회의는 조규일 시장 주재로 부시장과 실·국장 등이 참석한 가운데 분야별 안전관리 실태와 취약 지점 대응 태세를 점검하는 방식으로 진행했다.

시는 과거 다슬기 채취 중 사망사고가 발생했던 수곡면 창촌교~세월교 구간(약 3.4㎞)과 금곡면 영금교 일원(약 1.3㎞)을 물놀이 위험구역으로 지정해 집중 관리하고 있다. 두 구역에는 올 여름철을 대비해 전담 안전관리요원을 4명까지 늘려 상시 배치했으며 위험 시간대 공백을 최소화하도록 근무시간과 동선을 조정했다.

안전요원 상시 배치에 그치지 않고 근무지 이탈, 근무 중 휴대전화 사용 등 근무 태만 여부를 대상으로 불시 점검을 실시해 관리·감독을 강화하기로 했다.

장비 측면에서는 수곡면 일대에 설치된 3곳 9대의 지능형 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 활용해 익수 우려 지역을 24시간 모니터링하고 위험구역 입수 금지 안내 방송을 송출하고 있다. 금곡면 위험구역에도 지능형 CCTV 1곳 3대를 추가 설치해 무인 감시체계를 보강하고 위험지역 출입과 물놀이 행위를 사전에 차단하는 데 중점을 두고 있다.

홍보·교육 대책도 병행한다. 시는 누리집, 재난전광판, 버스정보시스템, 지역 케이블방송 공익광고, SNS, 마을 방송 등 가용 매체를 동시에 활용해 물놀이 안전수칙과 다슬기 채취 시 유의해야 할 행동요령을 반복적으로 알리고 있다.

조규일 시장은 "부서 간 긴밀한 협업으로 감시 인력과 첨단 설비를 적극 활용하고 안전요원의 근무 기강을 철저히 확립해 인명피해가 발생하지 않도록 행정력을 집중해 달라"고 당부했다.

news2349@newspim.com