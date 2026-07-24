서울바쇼, 336개 브랜드 참여…K-스피릿·칵테일 문화 소개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = '제6회 서울바앤스피릿쇼(이하 서울바쇼)'가 24일 서울 코엑스 D홀에서 개막했다. 행사는 26일까지 3일간 진행된다.

[이미지=제6회 서울바앤스피릿쇼]

서울바쇼는 위스키, 코냑, 럼, 진, 보드카, 테킬라 등 증류주부터 K-스피릿, 칵테일, 논알코올 음료, 믹서, 바 용품까지 주류와 바 산업 전반을 다루는 전문 전시회다.

올해 행사에는 총 336개 브랜드가 참여한다. 디아지오, 바카디, 브라운포맨, 에프제이, CJ제일제당 등 국내외 기업과 콜롬보, 올카인드 디스틸러리 등 논알코올 및 칵테일 관련 브랜드가 참가해 제품과 콘텐츠를 선보인다.

브랜드별 제품을 경험할 수 있는 '마스터 클래스(Master Class)'도 마련됐다. 조니워커(스코틀랜드), 블랑톤(미국), 돈훌리오(멕시코), 닛카·후지(일본), 기원(대한민국) 등 여러 국가의 스피릿 브랜드가 참여하는 테이스팅 세션을 통해 제품 특징과 스피릿 문화를 소개한다.

한국 증류주를 활용한 프로그램도 진행된다. 특별관 '더 인피니티바(The Infinity Bars)'에서는 한국 증류주 브랜드 '자리(jari)'를 베이스로 한 시그니처 칵테일을 선보인다. 태국 Bar US와 무근본, 장생건강원, 바 하눅 등이 참여해 각 바의 스타일을 반영한 칵테일을 소개한다.

서울바쇼 주관 K-Spirits 세션에서는 국내 증류주를 집중적으로 다룬다. '빛나는 요술TV', '소믈리에 케이지'와 함께 온증류소, 밀과노닐다, 내외디스틸러리, 다농바이오, 시트러스 등이 참여해 국내 증류주의 특징과 관련 시장의 흐름을 살펴본다.

국내외 바텐더들이 참여하는 '월드 칵테일 배틀(World Cocktail Battle)'도 행사 기간 열린다. 총 16인의 바텐더가 참가해 각자의 레시피와 바텐딩 퍼포먼스를 선보이며 다양한 칵테일 스타일을 소개한다.

서울바쇼는 이번 전시를 통해 제품 소개와 시음뿐 아니라 브랜드와 바텐더, 소비자가 직접 교류할 수 있는 프로그램을 확대했다. 변화하는 주류 소비 흐름에 맞춰 개인의 취향을 탐색하고 다양한 스피릿과 바 문화를 경험할 수 있도록 전시 콘텐츠를 구성했다.

엑스포럼 관계자는 "국내외 다양한 스피릿 브랜드를 비롯해 K-스피릿과 칵테일 문화를 함께 경험할 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "앞으로도 주류 산업과 바 문화의 다양한 흐름을 소개하고 브랜드와 소비자가 교류할 수 있는 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 밝혔다.

whitss@newspim.com