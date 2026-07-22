'모솔연애2' 비드라마 화제성 정상…공개 2주 만에 1위

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어' 시즌2가 공개 2주 만에 TV·OTT 비드라마 통합 화제성 1위에 올랐다.

굿데이터코퍼레이션의 집계에 따르면, 7월 3주 차 TV-OTT 비드라마 화제성 조사에서 '모솔연애2'가 전체 1위를 차지했다. 지난주 3위로 출발한 데 이어 일주일 만에 2계단 상승하며 정상을 밟은 것. 특히 SNS 화제성 부문에서 지속적인 강세를 보이며 1위를 차지해, 시청자들의 자발적인 참여와 실시간 소통이 가장 활발하게 일어나는 화제작임을 입증했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 모태솔로지만 연애는 하고 싶어 방송 장면. [사진=넷플릭스] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

'모솔연애2'는 경험치는 제로지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자, 시청자들의 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티다. 여전히 서툴고 예측할 수 없는 출연자들의 감정선이 도파민을 자극하는 가운데, 썸메이커스 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 찰진 훈수와 격한 공감이 더해져 매회 레전드 회차를 경신하고 있다.

21일 공개된 7-8회에서는 두 번째 '썸하우스' 이후 폭풍처럼 밀려온 감정의 대격변이 그려졌다. 러브라인에 균열이 생기는 반전이 펼쳐진 데 이어, 썸메이커스조차 "라인이 안 보인다"라며 혀를 내두를 정도의 지각변동이 일어난 것. 특히 서로의 선택으로 성사되는 1:1 데이트에서는 모두의 예상을 뒤엎는 반전 조합이 이루어지며 시청자들에게 놀라움과 재미를 더하고 있다.

'모태솔로지만 연애는 하고싶어' 시즌2 9-10회는 오는 28일 넷플릭스를 통해 전세계 공개된다.

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