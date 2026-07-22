'모솔연애2' 비드라마 화제성 정상…공개 2주 만에 1위

AI 핵심 요약beta
- 넷플릭스가 22일 모솔연애2로 TV·OTT 비드라마 화제성 1위를 기록했다
- 모솔연애2는 모태솔로들의 첫 연애 도전기와 썸메이커스의 훈수로 공감을 얻으며 회차마다 화제를 모았다
- 21일 공개된 7-8회에서 러브라인 균열과 반전 데이트 조합이 펼쳐졌고 9-10회는 28일 전세계 공개를 앞두고 있다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고싶어' 시즌2가 공개 2주 만에 TV·OTT 비드라마 통합 화제성 1위에 올랐다.
굿데이터코퍼레이션의 집계에 따르면, 7월 3주 차 TV-OTT 비드라마 화제성 조사에서 '모솔연애2'가 전체 1위를 차지했다. 지난주 3위로 출발한 데 이어 일주일 만에 2계단 상승하며 정상을 밟은 것. 특히 SNS 화제성 부문에서 지속적인 강세를 보이며 1위를 차지해, 시청자들의 자발적인 참여와 실시간 소통이 가장 활발하게 일어나는 화제작임을 입증했다.
'모솔연애2'는 경험치는 제로지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자, 시청자들의 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티다. 여전히 서툴고 예측할 수 없는 출연자들의 감정선이 도파민을 자극하는 가운데, 썸메이커스 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 찰진 훈수와 격한 공감이 더해져 매회 레전드 회차를 경신하고 있다.
21일 공개된 7-8회에서는 두 번째 '썸하우스' 이후 폭풍처럼 밀려온 감정의 대격변이 그려졌다. 러브라인에 균열이 생기는 반전이 펼쳐진 데 이어, 썸메이커스조차 "라인이 안 보인다"라며 혀를 내두를 정도의 지각변동이 일어난 것. 특히 서로의 선택으로 성사되는 1:1 데이트에서는 모두의 예상을 뒤엎는 반전 조합이 이루어지며 시청자들에게 놀라움과 재미를 더하고 있다.
'모태솔로지만 연애는 하고싶어' 시즌2 9-10회는 오는 28일 넷플릭스를 통해 전세계 공개된다.
moonddo00@newspim.com