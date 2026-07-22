고흥 우주천문과학관, 가족형 체험프로그램 운영

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천체촬영 체험과 전시 콘텐츠 강화

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 여름 휴가철을 맞아 전남광주통합특별시 고흥우주천문과학관이 특별 운영에 들어가 천체관측과 만들기 체험 등 다양한 프로그램으로 관광객을 맞는다.

고흥군은 오는 25일부터 내달 17일까지 고흥우주천문과학관을 정상 운영하고 여름 휴가철 특별 프로그램을 진행한다고 22일 밝혔다.

고흥우주천문과학관에서 어린이들이 만들기 체험을 하고 있다.[사진=고흥군] 2026.07.22 chadol999@newspim.com

7월 말에는 천체망원경으로 달을 관측하고 휴대전화 촬영 체험이 가능하며 8월 초에는 달이 없는 밤하늘에서 여름 별자리와 은하수를 관측하고 다양한 천체사진도 감상할 수 있다.

행사 기간 천체투영실 영상과 천체관측에 더해 체험 프로그램이 운영된다. 어린이를 대상으로 해시계와 별자리판 삼구의 등 천문도구와 행성 모형 누리호 모형 새턴로켓 모형 제작 체험을 제공한다.

과학관은 800mm 반사망원경과 돔 영상관을 갖춘 시설로 전시실에는 앙부일구 등 고천문기기와 체험 장비가 설치돼 있다. 1943년 두원 낙하 운석 모형이 전시돼 있으며 3층 전망대에서는 다도해 경관을 조망할 수 있다.

광복절 연휴인 8월 15일부터 17일까지 정상 운영하며 8월 18일은 대체 휴무하고 자세한 사항은 고흥군 관광정책실로 문의하면 된다.

chadol999@newspim.com