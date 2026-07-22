전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.22 (수)
KYD 디데이
산업 전기·전자

속보

더보기

삼성은 '표정' LG는 '내구성'…휴머노이드 OLED 승부

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 22일 휴머노이드용 OLED를 앞세워 차세대 시장 공략에 나섰다.
  • 삼성은 감성적 소통·표정·시선 반응을, LG는 혹한·혹서·장시간 작동에 견디는 내구성을 차별화 전략으로 내세웠다.
  • 양사는 차량용 OLED에서도 슬라이더블·빅홀 등 폼팩터 혁신으로 공간 활용과 안전성을 높이며 AI 시대 OLED 경쟁을 확장했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성은 시선 반응·표정 구현
LG는 극한 내구성·장수명 강조

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이와 LG디스플레이가 휴머노이드를 차세대 OLED 시장으로 정조준했다. 스마트폰과 TV를 넘어 AI 로봇이 새로운 수요처로 떠오르자 삼성은 사람과의 '소통', LG는 산업현장용 '내구성'을 앞세워 시장 선점 경쟁에 돌입했다.

◆ 삼성은 '소통', LG는 '산업 현장'

22일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2026'에서 양사는 휴머노이드용 OLED를 전면에 배치했다. 스마트폰과 TV를 넘어 로봇을 새로운 OLED 수요처로 키우겠다는 전략이다.

삼성디스플레이는 6.9인치 OLED를 적용한 휴머노이드용 디스플레이를 선보였다. 로봇 얼굴에 표정과 작동 상태를 표시하고, 관람객의 시선을 따라 반응하는 아이 트래킹 기능을 구현했다. 관람객이 이동하면 로봇의 눈이 이를 따라 움직이며 사람과 시선을 맞추는 모습을 연출했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 22일 서울 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2026' 삼성디스플레이 부스에 휴머노이드용 OLED가 전시돼 있다. 2026.07.22 kji01@newspim.com

삼성디스플레이는 OLED를 통해 로봇이 사용자에게 현재 상태나 의도를 보다 직관적으로 전달할 수 있다는 점을 강조했다. 로봇이 사람과 같은 공간에서 생활하거나 업무를 보조하는 단계로 발전할수록 자연스러운 시선 처리와 표정 표현이 중요해질 수 있다는 설명이다.

원형 OLED를 탑재한 컴패니언 인공지능(AI) 토이와 AI 펫봇, 펜던트형 기기도 함께 전시했다. OLED를 로봇과 AI 기기의 얼굴이자 사용자와 소통하는 인터페이스로 활용하겠다는 구상이다. 원형과 플렉서블 등 다양한 형태의 OLED를 활용해 로봇 얼굴뿐 아니라 헬멧과 몸체, 소형 AI 기기 등으로 적용 범위를 넓힐 수 있다는 점도 부각했다.

LG디스플레이는 차량용에서 검증한 플라스틱(P)-OLED 기술을 휴머노이드에 적용했다. 얇고 가벼우면서도 곡면 설계가 가능한 P-OLED 특성을 활용해 로봇 얼굴뿐 아니라 다양한 부위에 디스플레이를 적용할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 22일 서울 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2026' LG디스플레이 부스에 휴머노이드용 OLED가 전시돼 있다. 2026.07.22 kji01@newspim.com

특히 LG디스플레이는 영하 30도~영상 85도에서 작동하고 1000니트 밝기와 1만5000시간 수명을 확보해 가정용뿐 아니라 공장·물류 현장용 로봇까지 겨냥했다. 온도 변화가 크거나 장시간 작동이 필요한 산업 현장에서도 안정적으로 사용할 수 있다는 점을 핵심 경쟁력으로 제시했다.

양사의 전략은 뚜렷하게 갈렸다. 삼성디스플레이는 로봇의 표정과 시선 반응 등 감성적 상호작용을, LG디스플레이는 산업 환경에서 요구되는 내구성과 안정성을 경쟁력으로 내세웠다. 삼성은 사람과 로봇 간 소통 경험에, LG는 실제 산업 현장에서 장기간 사용할 수 있는 제품 완성도에 각각 무게를 둔 셈이다.

◆ 차량 안에서는 공간 활용 경쟁

양사는 휴머노이드와 별도로 차량용 OLED 기술도 대거 선보였다. 전기차와 자율주행차 확산으로 차량 내부가 단순한 이동 공간을 넘어 업무와 휴식, 엔터테인먼트를 위한 생활 공간으로 바뀌면서 디스플레이의 형태와 배치도 다양해지는 추세다.

삼성디스플레이는 화면에 지름 80mm 구멍을 뚫어 물리 버튼과 송풍구를 결합한 '빅 홀' 디스플레이와 세로형 슬라이더블 OLED를 전시했다. 디스플레이 안에 차량의 물리 장치를 배치해 센터페시아 디자인의 자유도를 높이는 기술이다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 22일 서울 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2026' 삼성디스플레이 부스에 차량용 OLED가 전시돼 있다. 2026.07.22 kji01@newspim.com

세로형 슬라이더블 OLED는 평소에는 화면이 숨겨져 있다가 필요할 때 위아래로 확장되는 방식이다. 내비게이션과 차량 설정을 확인할 때는 화면을 작게 사용하고, 영상이나 자율주행 관련 콘텐츠를 이용할 때는 대화면으로 확장할 수 있다.

동승석 화면을 운전자에게 보이지 않게 하는 프라이버시 기술과 화면 아래 카메라를 숨긴 운전자 상태 감지 기술도 소개했다. 동승자는 영화나 게임을 즐기면서도 운전자의 시야를 방해하지 않고, 화면 아래 카메라는 운전자의 시선 이탈이나 졸음 여부를 감지해 안전 운전을 지원한다.

LG디스플레이는 필요할 때 대시보드 위로 올라오는 47.8인치 대형 디스플레이와 뒷좌석 천장에서 내려오는 18인치 슬라이더블 OLED를 선보였다. 대형 화면은 운전자용 주행 정보와 조수석용 엔터테인먼트 콘텐츠를 동시에 제공하도록 구성됐다.

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 22일 서울 코엑스에서 개막한 'K-디스플레이 2026' LG디스플레이 부스에 차량용 OLED가 전시돼 있다. 2026.07.22 kji01@newspim.com

조수석 화면에는 시야각 차단 기능을 적용해 운전자에게는 영상이 보이지 않도록 했다. 뒷좌석의 슬라이더블 OLED는 사용하지 않을 때 천장에 숨겼다가 필요할 때 내려 영화 감상이나 화상회의 등에 활용할 수 있다.

양사는 차량용 디스플레이에서도 화면 크기 자체를 키우는 데 그치지 않고, 필요할 때만 나타나거나 형태가 바뀌는 폼팩터를 통해 차량 내부 공간 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 운전자와 동승자에게 서로 다른 화면 경험을 제공하면서 안전성과 편의성을 함께 확보하려는 전략이다.

이청 한국디스플레이산업협회장(삼성디스플레이 대표이사 사장)은 이날 환영사에서 "AI의 확산은 우리 산업의 새로운 수요를 창출하고 있다"며 "스마트 글라스와 AI 디바이스, 휴머노이드 등 이제까지 우리의 주력이 아니었던 영역에서 새로운 시장이 빠르게 열리고 있다"고 말했다.

결국 AI 시대 OLED 경쟁은 단순히 화질이 아니라 사람과 얼마나 자연스럽게 소통하고 얼마나 오래 견디느냐의 경쟁으로 옮겨가고 있음을 이번 전시가 보여줬다.

kji01@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
홍명보호 북중미 월드컵 최악의 팀 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락의 고배를 마신 홍명보호와 간판 공격수 손흥민에 대한 혹평이 이어졌다. 한국 대표팀은 이번 대회 '가장 실망스러운 팀'으로 꼽혔고 캡틴 손흥민은 '최악의 공격수' 부문에 이름을 올리는 굴욕을 맛봤다. 글로벌 스포츠 매체 '디애슬레틱'은 21일(한국시간) 이번 월드컵을 결산하며 한국의 조별리그 탈락을 이번 대회 최악의 실패 중 하나로 지정했다. 매체는 한국이 공동 개최국 멕시코, 체코, 남아프리카공화국과 묶인 A조에서 1승 2패(승점 3)에 그쳐 32강조차 오르지 못한 점을 꼬집었다. 특히 조 2위를 확보했다면 거대 한인 타운이 형성된 로스앤젤레스(LA)에서 32강전을 치르며 강력한 홈 이점을 누릴 수 있었다는 점에서 실망감을 더했다고 평했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독(왼쪽)과 손흥민. [사진=로이터] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com 디애슬레틱은 "한국은 체코와의 첫 경기를 2-1로 이기고도 남아공전 패배 등으로 무너졌다"며 "확대된 본선 토너먼트 진출조차 실패한 가장 실망스러운 팀"이라고 전했다. 한국 외에도 호화 군단을 이끌고 16강에서 탈락한 포르투갈, 수비적이고 지루한 축구로 일관한 브라질, 자국 팬들 앞에서 벨기에에 완패한 미국 등이 실망스러운 국가로 이름을 올렸다. 일본 스포츠 매체 '풋볼채널'은 22일(한국시간) 북중미 월드컵 '워스트 일레븐'을 발표하며 손흥민을 측면 공격수 자리에 배치했다. 이번 대회를 위해 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적하며 강한 열의를 보였으나 끝내 무득점에 그친 점이 결정적이었다. 매체는 "손흥민은 결정적 기회를 계속 놓치며 기합만 공회전했다"라며 "조별리그 1차전에서 슈팅 6개를 날리고도 골을 넣지 못했고 남아공전에서도 임팩트가 없었다"고 지적했다. 포르투갈의 크리스티아누 호날두 역시 기량 저하와 팀 공격 정체의 원인으로 지목되며 손흥민과 함께 워스트 공격수로 묶였다. 자국 스타 구보 다케후사(일본)도 부상 악재 속에 불명예 명단에 포함됐다. psoq1337@newspim.com 2026-07-22 09:43
사진
與, 전대 앞두고 '신천지 개입설' 파장 [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 김민석 당대표 후보가 경쟁 주자인 정청래 후보를 향해 '신천지 전당대회 개입설'을 제기하며 핵심 뇌관으로 떠오르고 있다.  정 후보는 "무관용 원칙으로 법적 조치를 취하겠다"면서 강경 대응 방침을 밝혔고, 또 다른 당권주자인 송 후보도 참전을 예고했다.  더불어민주당 당권 주자인 김민석 전 국무총리가 지난 15일 오전 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 4대 혁신안을 발표하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] ◆ 김민석 "반명·분열·신천지 연합 깨는 것이 이번 전당대회 본질" 김 후보는 21일 오전 서울 중구 서울시의회에서 열린 당대표 후보 초청 간담회 직후 기자들과 만나 신천지 의혹과 관련해 "반명(반이재명), 분열주의, 신천지의 비밀 3자연합을 깨는 것이 이번 전대의 본질"이라며 신천지 개입설을 제기했다. 이어 그는 "신천지와 관련해서는 차근차근 말씀드릴 기회가 있을 것"이라며 "신천지 특검이 진행이 안 된 점 같은 것들을 하나하나 짚어가야 한다"고 주장했다. 또 "신천지의 정치개입에 대해서 엄격한 비판을 하고 예방하는 것이 필요하다"며 "다른 후보들도 이에 대해 엄격한 비판을 할 수 있게 되기를 바란다"고 강조했다. 정청래 전 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB] ◆ 정청래 "저와 전혀 관련 없는 문제...무관용 원칙으로 법적 조치하겠다"  이에 정 후보는 법적 대응을 예고하며 즉각 반발했다. 정 후보도 같은 행사 후 기자들과 만나 '신천지 전당대회 개입설'에 대해 "저하고는 전혀 관련 없는 문제"라며 "이런 가짜뉴스, 허위조작 정보로 이미지를 씌우는 게 있다면 무관용의 원칙으로 법적 조치하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "유튜브에서 그런 가짜 조작뉴스를 흘리는 것으로 알고 있는데, 이미 법적 조치를 취한 게 있다. 앞으로 지위고하를 막론하고 가장 강력한 법적조치를 취하겠다. 정보통신망법에 의해서 엄벌에 처하게 돼 있다"고 했다. 정 후보는 이날 오후 본회의 이후 기자들과 만난 자리에서도 "(신천지 전당대회 개입설) 부분은 제가 절대로 용서하지 않고 그냥 넘어가지 않을 것"이라며 "마치 저하고 관련이 있는 것처럼 연기를 피우는데, 이것은 걸리면 족족 다 법적인 조치를 할 것"이라고 재차 강조했다.  송영길 더불어민주당 당대표 후보는 21일 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. [사진=송영길 페이스북] ◆ 송영길 "홍준표와 오찬...이만희 교주와 洪 직접 만나 나눈 충격적 이야기 들어" 송영길 당대표 후보도 이날 신천지 문제를 언급하며 당내 파장을 예고했다.  송 후보는 이날 자신의 페이스북에 홍준표 전 대구시장과 오찬 회동을 가졌다고 밝혔다. 그는 "지난 2021년 국힘 대선경선에서 신천지 개입이 없었다면 윤석열이 아닌 홍준표가 대선 후보가 되었을텐데 하는 아쉬움을 나누었다"고 적었다.  이어 "대선 후 이만희 (신천지) 교주와 홍준표 선배가 직접 만나 나눈 충격적인 이야기를 들었다. 몇 가지 크로스체크를 한 후 방송에서 이야기하도록 하겠다"고 했다.  seo00@newspim.com 2026-07-21 17:03

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동