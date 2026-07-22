NH농협금융, '미소금융재단' 설립 착수...1000억원 출연

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융이 22일 NH미소금융재단 설립 TF를 출범했다
- 은행·증권·보험·캐피탈 등 계열사가 1000억원을 공동 출연해 포용금융을 확대한다
- 농업인·귀농 청년 특화상품과 지역 밀착 금융으로 서민·취약계층 지원을 강화한다
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지역 기반 포용금융 강화
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협금융이 서민·취약계층 지원을 위한 미소금융 사업에 본격 진입한다.
NH농협금융지주는 'NH미소금융재단' 설립을 위한 태스크포스(TF)를 출범하고 세부 추진 계획 점검에 착수했다고 22일 밝혔다.
재단 설립에는 은행, 증권, 보험, 캐피탈 등 주요 계열사가 참여해 총 1,000억원을 공동 출연한다. 그룹 차원의 포용금융 확대 전략에 따라 추진되며, 지주 내 '생산적금융 특별위원회' 산하 조직이 사업을 총괄한다.
농협금융은 기존 창업·운영자금, 생활안정자금 중심의 미소금융에 더해 농업인과 귀농·귀촌 청년을 위한 특화 상품을 도입할 계획이다. 전국 시·군 단위 네트워크를 활용해 지역 밀착형 금융 지원도 강화한다는 방침이다.
이번 사업은 앞서 발표한 장기연체채권 소각 등 포용금융 확대 정책의 연장선으로, 금융당국 및 서민금융진흥원과 협의를 거쳐 연내 출범을 목표로 하고 있다.
이찬우 농협금융 회장은 "포용금융은 금융회사의 책무"라며 "지역경제 활성화에 기여하는 맞춤형 금융 지원을 통해 실질적인 역할을 강화하겠다"고 밝혔다.
농협금융은 재단 설립과 함께 마을기업 지원, 지역신용보증재단 출연, 금융취약계층 재기 지원 등 다양한 지역·포용금융 사업도 확대할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com