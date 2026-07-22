박홍배 의원, 민주당 부산시당 위원장 출사표…"2028년 총선 승리 다짐"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박홍배 국회의원(더불어민주당·비례대표)가 더불어민주당 부산시당 시당위원장에 출마를 공식 선언했다.

박 의원은 22일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "정부의 힘을 부산으로 가져오고 부산의 목소리를 정부에 가장 크게 전달하는 부신시당을 만들겠다"고 밝혔다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 박홍배 국회의원(더불어민주당·비례대표)가 22일 오전 11시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 더불어민주당 부산시당 시당위원장에 출마를 선언하고 있다. 2026.07.22

박 의원은 "부산의 새로운 도약과 2028년 총선 승리를 위해 민주당 부산시당위원장에 출마하고자 한다"며 "부산의 변화를 완성할 강한 리더십과 하나 된 힘이 필요하다"고 주장했다.

그러면서 "대한민국은 빛의 혁명으로 이재명 정부를 탄생시켰고, 부산시민께서는 지난 6월 3일 지방선거에서 전재수 시장을 선택해 주셨다"라며 "부산시정은 바뀌었지만 부산의 국회의석은 17대1에서 18대0으로 쏠림 현상이 더 심해졌다"고 강조했다.

박 의원은 "이 정치지형을 바꾸지 않고서는 부산의 더 큰 변화도 시민이 체감할 수 있는 성과도 온전히 만들어낼 수 없다"면서 "2028년 총선에서 18대 0의 벽을 무너트려 부산을 탈환하겠다"고 목소리를 높였다.

이에 박 의원은 ▲당원이 주인인 부산시당 ▲민생 현장을 직접 찾아 실천하는 부산시당 ▲국정과 부산을 잇는 유능한 부산시당 ▲2028 총선 승리의 기반을 구축하는 원팀 부산시당을 약속했다.

박 의원은 "변화는 기다린다고 오지 않는다. 뛰는 사람만이 변화를 만들 수 있다"며 "2028년 총선 승리와 부산의 새로운 미래를 반드시 열겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com