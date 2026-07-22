전주 정원문화센터 시민 참여 확산…삶의 질 향상

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상반기 방문객 4만5000명·프로그램 참여 1627명…운영 만족도 96.8점 기록

정원버스킹 8인 참여·북토크 개최…생활 속 정원문화 확산과 지역 명소화 '성과'

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전주정원문화센터가 시민 참여형 정원문화 프로그램을 운영하며 상반기 방문객 4만5000명을 기록하는 등 지역 밀착형 문화복지 공간으로 자리매김하고 있다고 22일 밝혔다.

전주정원문화센터는 시민들의 행복과 삶의 질 향상을 목표로 다양한 정원문화 프로그램을 운영한 결과 상반기 프로그램 참여자는 1627명, 운영 만족도는 96.8점을 기록했다.

지역 밀착형 정원[사진=전주시]2026.07.22 lbs0964@newspim.com

센터는 지난 2월 정원문화 활성화 포럼을 시작으로 한불 수교 150주년 기념 프랑스 정원 특별전과 프랑스 정원 철학 특강, 반려식물·정원 가꾸기 체험, 미래세대를 위한 특화정원 조성 등을 운영했다.

또 전국 우수 정원을 찾아가는 정원탐방과 정원식물·야생화 교육, 식재디자인 실습 등을 진행하며 시민들이 일상 속에서 정원문화를 체험할 수 있도록 했다.

시민 참여형 프로그램인 '정원버스킹'도 큰 호응을 얻었다. 지역 정원주 8명이 강연자로 참여해 모두 20가지 가드닝 노하우를 공유했으며 장미정원과 클레마티스 정원, 한옥마을 야생화 정원, 영국식 초본정원 등 다양한 주제로 시민들과 소통했다.

행사 이후에는 정원주들의 개인 정원을 찾는 방문객이 증가하고 SNS와 유튜브, TV 촬영이 이어지는 등 지역 정원이 새로운 관광명소로 주목받는 성과도 거뒀다.

전주정원문화센터는 22일 '처음 해 보는 정원 식재 디자인'을 주제로 조경가 초청 북토크를 열어 식재 디자인과 식물 관리 노하우를 공유하며 정원문화 커뮤니티 활성화에도 나섰다.

하반기에는 아름다운 정원탐방을 비롯해 우리집 정원사, 슬기로운 홈가드닝, 여름철 정원식물과 야생화, 한국전통공간과 정원식물 등 다양한 체험·실습 프로그램을 운영할 계획이다.

lbs0964@newspim.com