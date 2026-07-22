전주 정원문화센터 시민 참여 확산…삶의 질 향상

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 22일 전주정원문화센터 상반기 4만5000명 방문 성과를 발표했다
- 센터는 다양한 정원문화 프로그램으로 참여 1627명·만족도 96.8점을 기록했다
- 정원버스킹 등으로 지역 정원이 관광명소로 부상했고 하반기에도 체험·실습 프로그램을 이어갈 계획이다
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정원버스킹 8인 참여·북토크 개최…생활 속 정원문화 확산과 지역 명소화 '성과'
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 전주정원문화센터가 시민 참여형 정원문화 프로그램을 운영하며 상반기 방문객 4만5000명을 기록하는 등 지역 밀착형 문화복지 공간으로 자리매김하고 있다고 22일 밝혔다.
전주정원문화센터는 시민들의 행복과 삶의 질 향상을 목표로 다양한 정원문화 프로그램을 운영한 결과 상반기 프로그램 참여자는 1627명, 운영 만족도는 96.8점을 기록했다.
센터는 지난 2월 정원문화 활성화 포럼을 시작으로 한불 수교 150주년 기념 프랑스 정원 특별전과 프랑스 정원 철학 특강, 반려식물·정원 가꾸기 체험, 미래세대를 위한 특화정원 조성 등을 운영했다.
또 전국 우수 정원을 찾아가는 정원탐방과 정원식물·야생화 교육, 식재디자인 실습 등을 진행하며 시민들이 일상 속에서 정원문화를 체험할 수 있도록 했다.
시민 참여형 프로그램인 '정원버스킹'도 큰 호응을 얻었다. 지역 정원주 8명이 강연자로 참여해 모두 20가지 가드닝 노하우를 공유했으며 장미정원과 클레마티스 정원, 한옥마을 야생화 정원, 영국식 초본정원 등 다양한 주제로 시민들과 소통했다.
행사 이후에는 정원주들의 개인 정원을 찾는 방문객이 증가하고 SNS와 유튜브, TV 촬영이 이어지는 등 지역 정원이 새로운 관광명소로 주목받는 성과도 거뒀다.
전주정원문화센터는 22일 '처음 해 보는 정원 식재 디자인'을 주제로 조경가 초청 북토크를 열어 식재 디자인과 식물 관리 노하우를 공유하며 정원문화 커뮤니티 활성화에도 나섰다.
하반기에는 아름다운 정원탐방을 비롯해 우리집 정원사, 슬기로운 홈가드닝, 여름철 정원식물과 야생화, 한국전통공간과 정원식물 등 다양한 체험·실습 프로그램을 운영할 계획이다.
lbs0964@newspim.com