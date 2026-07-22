의정부시, '첨단산업 스케일업 AI 창업 트렌드 세미나' 2회차 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

교육산업의 인공지능(AI) 전환과 교육정보기술(에듀테크) 창업 가능성 조명

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시는 지난 21일 의정부문화역 이음 모둠홀에서 '2026 첨단산업 규모확대(스케일업) 인공지능(AI) 및 기술기반 창업 트렌드 세미나' 2회차를 열고 에듀테크 분야 인공지능 활용 사례와 창업 전략을 공유했다.

의정부시 2026 AI 및 기술기반 창업 트렌드 세미나 모습.[사진=의정부시]

22일 시에 따르면 이번 세미나는 인공지능 기술이 교육산업에 가져온 변화와 에듀테크 분야의 사업화 가능성을 조명하고 교육 현장에서 활용되는 다양한 AI 서비스 사례를 중심으로 기술 적용 노하우와 최신 창업 동향을 소개하기 위해 마련됐다.

참가자들은 인공지능 기반 교육서비스에 대한 이해를 넓히고 새로운 창업 아이디어를 모색하는 시간을 가졌다.

행사에는 에듀테크와 기술기반 창업에 관심 있는 예비창업자, 대학생, 교육·창업기업 관계자 등 30여 명이 참석했으며 교육 분야 혁신기업 대표들이 현장에서 직접 체험한 사례를 중심으로 발표와 논의를 진행했다.

강연에는 ㈜기호교육 박기호 대표, 포스트매스 최준호 대표, 교육을 비추다 송동일 대표가 참여해 각자 에듀테크, 교육 콘텐츠, 미디어·커뮤니티 분야에서의 인공지능 활용과 사업화 전략을 공유했다.

이어진 토론에서는 AI 기술의 교육 현장 적용성, 교육 시장 구조 변화, 에듀테크 기업 성장 가능성 등 폭넓은 주제가 심도 있게 논의됐다.

김원기 의정부시장은 "첨단산업 규모확대(스케일업) 세미나를 통해 다양한 산업 분야의 인공지능 트렌드를 이해하고 새로운 창업 아이디어와 사업 기회를 찾는 데 도움이 되었기를 바란다"며 "의정부시가 AI·기술기반 창업 생태계 확산과 첨단산업 스케일업을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com