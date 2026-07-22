전은수 의원 "국민의힘, 내란 진상규명 협조 않기 위해 국회 마비시켜"

국회 입성 후 처음으로 필리버스터 참여

"후반기 국회서는 몽니 멈추고 제1야당 책무 다해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 전은수 더불어민주당 의원이 "국민의힘의 방해에도 불구하고, 민주당은 (2차 종합특검 수사 기간 연장) 특검법을 통과시켰다"며 "남은 특검 수사에서 모든 것이 명명백백히 밝혀지고, 민주주의를 바로 세우는 계기가 되기를 바란다"고 했다.

전 의원은 지난 21일 자신의 페이스북에서 "국회 입성 이후 첫 필리버스터(무제한 토론)를 마쳤다"며 이같이 밝혔다.

전은수 더불어민주당 의원 [사진 = 뉴스핌DB]

전 의원은 "두 가지를 느꼈다"며 "첫째, 내란·김건희 국정농단·채해병, 세 사건 모두 아직까지 진상이 규명되지 않았다는 사실에 큰 아쉬움을 느꼈다. 특검 연장은 한 점의 의혹도 남기지 않기 위해 수사하자는 것, 그 뿐"이라고 했다.

이어 "둘째, 그럼에도 국민의힘은 진상규명에 협조하지 않기 위해 국회를 마비시키고 있다"며 "내란을 넘어 미래로 나아가기 위해 여야가 힘을 모아야 하는 시기, 국회가 더 나은 모습을 보여드리지 못해 국민께 송구하다는 생각"이라고 짚었다.

그러면서 "전반기 국회에서 국민의힘이 자신들이 찬성한 법안에까지 필리버스터를 건 일을 국민께서 기억하고 계실 것"이라며 "후반기 국회에서는 더 이상의 몽니를 멈추고, 지금이라도 제1야당의 책무를 다하길 바란다"고 비판했다.

chogiza@newspim.com