李대통령, 오늘 '지역·필수·공공의료 간담회'…'응급실 뺑뺑이' 해결되나

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의사·치과의사·간호사 등 현장 종사자 대거 참석

지방정부 관계자도 참석해 머리 맞대

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 22일 오후 청와대에서 '어디 살든 제대로 치료받는 모두의 의료보장'이라는 슬로건 아래 '지역·필수·공공의료 간담회'를 주재한다.

청와대에 따르면, 이날 간담회는 의료 현장 종사자와 환자·시민단체, 전문가들과 함께 지역·필수·공공의료 대전환 방안 등을 논의하고자 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 30일 청와대에서 열린 28회 국무회의 겸 13차 비상경제점검회의에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

특히 치료가 가능함에도 골든타임을 놓쳐 사망하는 환자, 의료서비스를 받기 위해 다른 지역을 찾아다녀야 하는 의료 난민 등 지역 간 의료 수준 격차로 인해 발생하는 문제들을 해결할 방안을 논의할 예정이다.

간담회에는 민간, 정부, 지방정부 등에서 총 100여 명이 참석한다. 민간에서는 지역의료(지방, 의료취약지 등), 필수의료(응급·분만·소아 등), 공공의료(국립대병원·지방의료원·보건소 등) 분야별로 초청했다.

구체적으로 의료 현장 종사자인 의사·치과의사·간호사·약사·응급구조사, 그리고 환자·소비자·노동조합 등 관련 단체와 전문가들이 참석한다.

아울러 인공지능(AI) 신기술 적용을 통해 지역·필수·공공의료를 발전시킬 전략을 소개하기 위해 관련 분야의 전문가들도 참석할 예정이다.

정부에서는 과학기술부총리 겸 과학기술정보통신부장관, 보건복지부·기획예산처 장관 등 관계 부처가 참석한다. 지방정부에서 전남광주통합특별시장, 부산광역시장, 울산광역시장 등이 참석한다. 청와대에서도 비서실장, 정책실장, 재정기획보좌관, 사회수석 등이 함께한다.

행사는 국민의례와 이 대통령의 모두 발언에 이어 관계 부처와 전문가의 발표가 진행된다. 먼저 보건복지부장관이 '지역·필수·공공의료 강화방안'을 발표한 후 서준범 국가인공지능전략위원회 AI기본의료소그룹장이 'AI 기본의료 전략'을 발표한다.

이후 자유 토론을 진행하며 정부 발표 내용에 대한 제언과, 현장 종사자·환자들의 애로사항, 건의사항 등을 청취하고, 지역·필수·공공의료 대전환 실현 방안을 논의할 예정이다.

pcjay@newspim.com