제천시, 표류하던 '강제동 유수지 공영주차장' 단독 추진… 사업 정상화 속도

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 민선 9기 제천시가 수년간 표류하던 강제동 유수지 공영주차장 조성사업을 정상화하고 본격 추진에 나섰다. 논란이 됐던 복합시설 계획을 정리하고 주차장 단독 사업으로 방향을 확정하면서 도심 주차난 해소에 속도가 붙을 전망이다.

강제동 유수지 공영주차장 조성 부지.[사진=제천시] 2026.07.22 choys2299@newspim.com

제천시는 장기간 지연돼 온 강제동 유수지 공영주차장 조성사업의 추진 방향을 확정하고 사업 정상화에 착수했다고 22일 밝혔다. 그동안 해당 사업은 부지 내 공공형 실내스포츠 놀이시설을 함께 조성하는 방안이 검토되면서 사업 방향이 엇갈려 추진에 차질을 빚어왔다.

이에 민선 9기 인수위원회는 시민 편익과 사업 실효성, 예산 효율성 등을 종합적으로 검토한 끝에 공영주차장을 우선 단독으로 추진하고 실내스포츠 놀이시설은 별도의 부지를 검토해 추진할 것을 제안했다. 시는 이를 수용하면서 수년간 지연된 사업이 본궤도에 오르게 됐다.

정책 방향이 확정됨에 따라 시는 공사 재착수와 함께 설계 변경 및 관련 행정절차를 병행해 사업 기간을 최대한 단축할 방침이다. 특히 기존 95면 규모였던 주차 공간을 160면 이상으로 확대하는 방안을 추진해 도심 주차난 해소에 기여할 것으로 기대된다.

이상천 제천시장은 "행정은 검토에 머무르는 것이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 실행이어야 한다"며 "민선 9기는 시민이 체감하는 변화를 최우선 가치로 삼고 지역 숙원사업을 더 이상 지체하지 않겠다"고 밝혔다.

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