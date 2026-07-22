쓰리빌리언, 병무청장과 전문연구요원 간담회 개최

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병무청장, 연구소 방문해 복무 환경 점검

AI·바이오헬스 연구개발 현장 의견 공유

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 쓰리빌리언은 병무청장과 전문연구요원 간 소통 간담회를 열고 AI·바이오헬스 연구개발 현장의 의견을 공유했다고 22일 밝혔다.

이번 간담회는 병무청의 정책 현장 방문 프로그램의 일환으로 지난 21일 쓰리빌리언 본사에서 진행됐다. 홍소영 병무청장과 문경식 서울지방병무청장 등 병무청 관계자들은 연구시설을 둘러본 뒤 전문연구요원들과 간담회를 갖고 연구 환경과 복무 현장의 의견을 청취했다.

간담회에서는 AI와 바이오헬스 분야에서 전문연구요원이 수행하는 역할과 제도 운영 방안 등이 논의됐다. 참석자들은 전문연구요원 제도가 우수 이공계 인재의 산업 현장 연구 참여와 연구개발 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 방안에 대해 의견을 나눴다.

쓰리빌리언에서 진행된 병무청장과 전문연구요원 소통 간담회 단체사진. [사진=쓰리빌리언]

병무청은 지난달 발표한 '2027년도 병역지정업체 선정 및 인원 배정 기준'을 통해 인공지능(AI)과 반도체 등 국가첨단전략산업 분야 지원을 확대하고, AI 등 국가 중점 분야 연구 인력 배정을 우대하는 방침을 밝힌 바 있다.

쓰리빌리언의 전문연구요원들은 환자 유전체 데이터 분석과 AI 기반 진단 기술 개발, 진단 플랫폼 고도화 등 연구개발 업무를 수행하고 있다. 회사는 의미불명 변이(VUS) 재분석 시스템 개발과 관련 특허 출원, 국제학회 발표 등에도 전문연구요원들이 참여하고 있다고 설명했다.

쓰리빌리언은 2020년 전문연구요원 병역지정업체로 선정됐으며, 전문연구요원들에게 일반 임직원과 동일한 수준의 근무 환경과 복지 제도를 제공하고 있다.

미국 듀크대학교에서 유전학 박사 학위를 취득한 뒤 쓰리빌리언에서 전문연구요원으로 복무 중인 박기업 연구원은 "희귀 유전질환 연구를 이어가며 환자와 가족들에게 도움을 줄 수 있다는 점에 큰 의미를 느낀다"며 "전문연구요원 제도를 통해 연구를 지속하고 국가 연구 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 기회가 확대되길 바란다"고 말했다.

금창원 쓰리빌리언 대표는 "전문연구요원 제도는 우수 연구인재가 산업 현장에서 전문성을 키우고 기업의 연구개발 경쟁력을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 AI 기반 희귀질환 진단 기술 개발에 우수 인재들이 참여할 수 있는 연구 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

한편 쓰리빌리언은 희귀질환 진단 과정에서 축적한 유전체 데이터와 AI 분석 기술을 기반으로 진단 기술 고도화와 신약 표적 발굴 연구를 추진하고 있으며, 최근 미국임상유전학회(ACMG), 유럽인간유전학회(ESHG), 국제머신러닝학회(ICML) 등에서 관련 연구 성과를 발표했다.

nylee54@newspim.com