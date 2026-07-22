모나용평, '해동검도 세계대회' 참가 선수단 지원

세계 100여개국 선수·관계자 2000여명 참가

24~26일 평창돔체육관서 사흘간 열전

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모나용평은 오는 24일부터 26일까지 강원특별자치도 평창에서 열리는 '2026 제14회 해동검도 세계대회'의 참가 선수단 숙박과 행사 운영을 지원한다고 22일 밝혔다.

이번 대회에는 아시아를 비롯해 북미·유럽·남미·오세아니아 등 세계 100여개국에서 선수와 관계자 2000여명이 참가한다. 해동검도인들은 사흘간 기량을 겨루는 동시에 국가 간 교류와 화합의 시간을 가질 예정이다.

경기는 평창돔체육관에서 개인전과 단체전 등 다양한 종목으로 진행된다. 개회식에서는 해동검도의 역동성과 예술성을 선보이는 시범공연도 마련돼 전통무예의 가치를 알릴 예정이다.

2024 해동검도 세계대회 . [사진=모나용평]

모나용평은 대회 기간 선수단과 관계자들의 숙박과 식음, 연회 등을 지원한다. 객실과 연회장 등 리조트 인프라를 활용해 참가자들이 안정적으로 대회 일정을 소화할 수 있도록 운영한다는 계획이다. 26일에는 모나용평에서 공식 환영만찬이 열린다. 국내외 선수와 지도자, 대회 관계자들이 참석해 대회 개최를 기념하고 국가 간 우호와 교류를 다지는 시간을 갖는다.

모나용평은 대규모 숙박시설과 연회·식음 인프라를 기반으로 국제 스포츠대회와 기업행사, 문화교류 행사 등을 유치해왔다. 회사는 이번 대회가 경기와 숙박, 연회가 결합된 체류형 국제행사로, 국제행사 운영 역량을 보여주는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

모나용평 관계자는 "세계 각국의 해동검도인들이 평창에서 교류와 화합의 시간을 갖게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "참가 선수단이 편안한 환경에서 대회에 집중하고 평창에서 좋은 추억을 만들 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com