그래피, 삼양이노켐과 친환경 덴탈 3D 프린팅 소재 개발

바이오 이소소르비드 활용해 차세대 의료기기 소재 공동 개발

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그래피가 삼양이노켐과 바이오 기반 이소소르비드를 활용한 차세대 덴탈·메디컬 3D 프린팅 소재 개발을 위해 협력한다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 그래피는 지난 21일 서울 금천구 본사에서 심운섭 대표와 류훈 삼양이노켐 사업PU장이 참석한 가운데 '바이오 소재 기반 덴탈 솔루션 공동 개발 협약'을 체결했다. 이번 협약은 그래피의 광경화성 소재 및 디지털 3D 프린팅 기술과 삼양이노켐의 바이오 기반 이소소르비드 소재 기술을 결합해 친환경성과 기능성을 갖춘 차세대 3D 프린팅 소재를 공동 개발하기 위해 마련됐다.

그래피는 이소소르비드를 적용한 광경화성 레진 개발과 3D 프린팅 공정 적용, 의료기기 제품화 검토를 주도하고, 삼양이노켐은 바이오 기반 이소소르비드 소재 공급과 덴탈·메디컬 소재 최적화를 위한 기술 지원을 담당한다.

그래피 로고. [사진=그래피]

이소소르비드는 옥수수 등 식물 자원에서 얻은 전분을 화학적으로 가공해 생산하는 바이오 소재로, 친환경성과 함께 우수한 광학적 특성 및 물성 개선 가능성을 갖추고 있다. 국내에서는 삼양이노켐이 유일하게 생산하고 있으며, 현재 플라스틱·도료·전기차용 모터코어 접착제 등 다양한 산업 분야에 적용되고 있다.

최근 글로벌 치과 의료기기 시장에서는 안전성과 생체적합성은 물론 친환경성과 지속가능성을 갖춘 소재에 대한 수요가 증가하고 있다. 특히 투명교정장치와 보철물 등 장기간 구강 내에서 사용되는 의료기기는 정밀한 출력 성능과 내구성, 투명성, 생체적합성을 동시에 확보하는 것이 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

류훈 삼양이노켐 사업PU장은 "삼양이노켐의 친환경 고기능성 소재 공급 역량과 그래피의 디지털 3D 프린팅 기술을 융합해 기존 시장의 한계를 뛰어넘는 차세대 3D 프린팅 소재를 개발하고자 힘을 합치게 됐다"며 "이소소르비드가 화학 소재 시장을 넘어 고부가가치 의료기기 시장까지 진출하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

심운섭 그래피 대표는 "이번 협약은 삼양이노켐의 바이오 소재 기술과 그래피의 광경화성 소재 및 디지털 3D 프린팅 기술을 결합해 친환경 차세대 치과용 소재의 가능성을 확인하는 의미 있는 첫걸음"이라며 "양사의 기술력을 바탕으로 안전성과 지속가능성을 갖춘 고기능성 치과용 소재를 개발해 글로벌 디지털 덴티스트리 및 3D 프린팅 시장에서 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com