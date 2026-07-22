헥토이노베이션 '날씨돌', 침수 위험 지도 서비스 출시

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주변 침수 위험도 5단계로 지도에 표시

예상 강수량·실시간 CCTV 연계

이동 경로·외출 일정 사전 점검 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토이노베이션은 날씨 기반 일상 지원 플랫폼 '날씨돌'에 주변 지역의 침수 위험도를 확인할 수 있는 '내 주변 침수 위험 지도' 서비스를 새롭게 추가했다고 22일 밝혔다.

회사에 따르면 이 서비스는 이용자의 현재 위치를 기준으로 주변 지역의 침수 위험도를 위험, 경계, 주의, 관심, 낮음 등 5단계로 구분해 지도에 표시한다. 침수 위험도는 행정안전부 재난안전데이터 공유플랫폼의 재해위험지구 등급과 강수 데이터를 결합해 산출한다.

또한 이용자는 지도에서 재해위험지구별 향후 12시간 예상 강수량도 함께 확인할 수 있다. 기상청 데이터를 기반으로 지역별 강수 예보를 제공해 별도의 검색 없이 침수 위험 지역을 확인할 수 있도록 했다.

날씨돌 내 주변 침수 위험 지도. [사진=헥토이노베이션]

회사는 현장 상황 확인을 위해 실시간 CCTV 기능도 연계했다고 설명했다. 재해위험지구와 연결된 도로 등의 CCTV 영상을 앱에서 확인할 수 있어 외출 시간이나 이동 경로를 조정하고 차량을 안전한 장소로 이동하는 등 침수에 대비할 수 있도록 지원한다.

날씨돌은 자체 관측망도 운영하고 있다. 서울·경기 주요 상권과 교통 요충지, 전국 야구장 등 17곳에 설치한 자체 관측기를 통해 생활권 단위의 실시간 날씨 정보를 제공한다. 회사는 이를 통해 광역 예보만으로 확인하기 어려운 국지적인 기상 변화까지 파악할 수 있다고 설명했다.

헥토이노베이션 관계자는 "최근 기후변화로 국지성 집중호우가 잦아지면서 침수 피해가 빈번하게 발생하고 있다"며 "정부의 기상·재난 데이터와 자체 관측 정보를 결합한 서비스를 통해 이용자들이 위험 상황을 미리 확인하고 침수 피해에 대비하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 날씨돌은 실시간 날씨 알림을 비롯해 기온과 체감온도, 강수량, 미세먼지 등 필요한 기상 정보를 선택해 스마트폰 화면에서 확인할 수 있는 날씨 기반 생활 지원 서비스를 제공하고 있다.

nylee54@newspim.com