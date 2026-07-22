중기중앙회 'K-푸드 경쟁력 강화' 식품산업위 회의 개최

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업중앙회는 22일 여의도 중기중앙회에서 '2026년 제1차 식품산업위원회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 위원회는 K-푸드의 글로벌 시장확대와 식품 제조 공정의 AI 전환 등 산업 현안을 공유하고 식품산업 경쟁력 강화를 위한 정책 방안을 논의하기 위해 새롭게 구성됐으며, 위원장은 김갑온 여수식품가공사업협동조합 이사장이 맡았다.

이날 회의에서는 민근식 ㈜해담솔 대표가 스마트공장 도입을 통한 생산공정 개선과 품질관리 고도화 등 디지털 전환 성과를 공유했다.

서울 여의도 중기중앙회 [사진=중기중앙회]

㈜해담솔은 조미김 전문 생산 기업으로 스마트공장 도입 이후 총매출액이 2023년 26억원에서 2025년 65억원으로 약 2.5배 증가했으며, 수출국 또한 중국과 미국에서 인도네시아, 베트남 등 동남아시아로 확대하는 등 글로벌 시장에서도 괄목할 만한 성장을 이어가고 있다.

위원들은 K-푸드의 글로벌 성장세를 이어가기 위해서는 국가별 인증·통관 정보 제공과 현지화 지원을 강화할 필요가 있다는 데 의견을 모았으며, 수출 경쟁력의 기반이 되는 생산성과 품질 향상을 위한 스마트공장 등 제조 혁신 지원도 확대해야 한다고 제안했다.

아울러 원부자재 가격상승, 생산 현장의 인력난, 업종별 규제 등 식품업계가 직면한 경영 애로와 제도 개선 과제에 대해서도 논의했다.

김갑온 위원장은 "식품산업은 국민의 먹거리를 책임지는 필수산업인 동시에 K-푸드의 성장을 뒷받침하는 핵심 동력"이라며 "위원회가 식품산업의 주요 현안을 적시에 점검하고 실효성 있는 대응 전략을 제시하는 한편, 현장의 목소리를 반영한 제도 개선 과제를 발굴해 정부 정책에 적극 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

tack@newspim.com