허장 "원·달러 1550원→1400원 후반대…수급 쏠림 일부 완화"

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삼성전자·SK하이닉스·한화오션 등 수출기업 간담회

올해 경상흑자 2900억달러 전망…수출대금 환전 협조 당부

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재정경제부가 삼성전자, SK하이닉스, 현대차·기아, HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업 등 주요 수출기업들과 외환시장 관련 간담회를 열고 최근 외환거래 현황을 점검했다.

22일 재경부에 따르면 허장 재경부 2차관은 전날 정부서울청사에서 '외환시장 관련 수출기업 간담회'를 주재했다. 이날 간담회에는 재경부 국제금융국장과 산업통상부 산업정책관도 참석했다.

허장 재정경제부 2차관이 지난 21일 주재한 '외환시장 관련 수출기업 간담회'에서 발언하고 있다. [사진=재경부]

허 차관은 지난달 간담회 직전 1550원대까지 상승했던 원·달러 환율이 수출기업 네고 확대, 조선사 선물환 매도, SK하이닉스의 주식예탁증서(ADR) 발행 자금 유입 등으로 최근 1400원 후반대까지 단기간에 하락했다고 밝혔다.

그러면서 수급 쏠림 현상이 일부 완화되고 있고, 원화 약세에 베팅하며 확대되던 역외 투자자들의 달러 매수세도 다소 누그러지고 있다고 진단했다.

허 차관은 하반기 외화 수급이 반도체 호조 지속 등 경제 펀더멘털을 바탕으로 더욱 개선될 것이라고 강조했다. 정부의 올해 경상흑자 전망치는 1350억달러에서 2900억달러로 상향됐으며, 지난해 경상흑자는 역대 최고치인 1231억달러를 기록했다.

다만 허 차관은 중동전쟁 지속 등 대외 불확실성은 여전하다고 짚었다.

허 차관은 "시장의 기대 심리를 조속히 안착시키고자 하는 정부의 의지는 확고하고, 시장 안정을 위한 대응 여력을 충분히 확보하고 있다"며 "주요 수출기업들이 변화된 외환시장 여건을 감안하여 수출대금 및 외화예금의 환전, 해외 유보자금의 국내 유입 확대에 적극적인 역할을 해달라"고 당부했다.

한편 참석 기업들은 외환시장 안정이 경영환경의 불확실성을 완화하고 안정적인 투자·경영기반 구축의 초석이 된다는 데 공감하며, 최근의 수급 개선 흐름이 안정 기조로 정착될 수 있도록 정부의 외환수급 안정 노력에 협조하기로 했다.

hyun9@newspim.com