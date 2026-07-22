휴가객 절반 동해안으로…고속도로 하루 543만대 몰린다

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7월 25일~8월 10일 특별교통대책 시행

승용차 이용 비율 83.8%

혼잡 예상구간 234곳 집중 관리

일반국도 9개 구간 개통

스마트패스 출국장 5곳 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 올여름 휴가철 하루 평균 614만명, 총 1억433만명이 이동할 것으로 보인다. 이동 수요가 집중되는 이달 말부터 정부는 도로·철도·항공·해운 수송력을 확대하고 기상이변에 대비한 특별교통대책을 시행한다.

하계휴가 출발에정일 분포 [자료=국토교통부]

22일 국토교통부는 오는 25일부터 다음 달 10일까지 17일간을 특별교통대책기간으로 정하고 관계기관 합동 '하계 휴가철 특별교통대책'을 시행한다고 밝혔다.

한국교통연구원과 한국도로공사에 따르면 대책기간 하루 평균 614만명, 총 1억433만명이 이동할 것으로 전망된다. 하루 평균 이동 인원은 지난해 605만명보다 1.5% 늘어난 규모다.

연구원이 지난달 23일부터 29일까지 1만123명을 대상으로 실시한 조사에서는 응답자의 51.5%가 여름휴가를 떠날 의향이 있다고 답했다. 이 가운데 국내여행 계획은 86.3%, 해외여행은 13.7%였다.

휴가 계획은 7월 25일부터 31일까지가 가장 많았다. 국내 여행지 가운데서는 동해안권을 선호한다는 응답이 26.4%로 가장 높은 비중을 차지했다.

이동수단은 승용차가 83.8%로 대부분을 차지할 것으로 예상됐다. 특별대책기간 고속도로 하루 평균 통행량은 지난해 540만대보다 0.6% 늘어난 543만대로 전망됐다.

정부는 원활한 교통소통을 위해 설 명절 이후 일반국도 9개 구간, 총 65km를 신규 개통한다. 고속도로 59개 구간, 총 371.62km에는 갓길차로를 운영한다.

고속도로와 일반국도 234개 구간, 총 1872km는 교통혼잡 예상구간으로 선정해 집중 관리한다. 교통소통 상황과 우회도로 정보는 모바일 앱과 도로전광판 등을 통해 실시간으로 제공한다.

대중교통 이용객 증가에 대비해 버스와 철도 등의 운행 횟수는 평시보다 11.1% 늘어난 3만7452회 추가한다. 공급 좌석도 8.3% 증가한 207만6000석을 더 확보한다.

휴가객 편의시설도 확대한다. 코레일 앱에서는 기차표 예매와 함께 숙박시설을 직접 예약할 수 있도록 서비스를 개선한다.

인천국제공항 제2터미널 셔틀버스는 증편하고 스마트패스 전용 출국장은 기존 3곳에서 5곳으로 확대한다. 여름철 공항 이용객 증가에 대비해 임시주차장 9116면도 추가 확보한다.

교통안전 관리에는 인공지능 기술을 활용한다. 사고 현황과 차량 운행정보 등 교통 빅데이터를 AI로 분석해 선정한 교통사고 주의구간 40곳을 도로전광판에 표시한다.

최근 반복되는 집중호우와 폭염 등 기상이변 대응도 강화한다. 극한호우가 발생하면 지하차도 진입차단시설과 대피유도시설을 운영하고 지하차도 통제정보를 내비게이션을 통해 안내한다.

지능형 폐쇄회로(CC)TV를 활용해 비탈면 낙석 등 위험 상황도 실시간으로 점검한다. 폭염과 강풍에 대비해서는 열차 서행과 항공기 우회, 공항 체류객 지원 방안 등을 가동한다.

박재순 국토부 교통물류실장은 "여름 휴가철에는 교통량 증가와 집중호우 등으로 교통사고 위험이 증가하므로 여행 출발 전 교통혼잡과 기상정보를 확인하고 안전운전에 유의해 달라"며 "무더운 날씨와 피로 누적으로 인한 졸음운전을 예방하기 위해 충분한 수분 섭취와 쉬어가는 운전을 실천해야 한다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 올해 하계 휴가철 특별교통대책기간은 언제인가요?

A. 오는 25일부터 다음 달 10일까지 17일간입니다. 정부는 이 기간 관계기관 합동으로 하계 휴가철 특별교통대책을 시행합니다.

Q. 특별대책기간에는 얼마나 많은 사람이 이동할 것으로 예상되나요?

A. 하루 평균 614만명, 총 1억433만명이 이동할 것으로 전망됩니다. 하루 평균 이동 인원은 지난해 605만명보다 1.5% 늘어난 규모입니다.

Q. 휴가객들이 가장 많이 이용하는 이동수단과 선호 여행지는 어디인가요?

A. 이동수단은 승용차가 83.8%로 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 국내 여행지 가운데서는 동해안권을 선호한다는 응답이 26.4%로 가장 높았습니다.

Q. 교통혼잡을 줄이기 위해 어떤 대책이 시행되나요?

A. 일반국도 9개 구간 65km를 신규 개통하고 고속도로 59개 구간 371.62km에 갓길차로를 운영합니다. 고속도로와 일반국도 234개 구간 1872km는 혼잡 예상구간으로 집중 관리하며 교통상황과 우회도로 정보도 실시간으로 제공합니다.

Q. 집중호우와 폭염 등 기상이변에는 어떻게 대응하나요?

A. 극한호우가 발생하면 지하차도 진입차단시설과 대피유도시설을 운영하고 통제정보를 내비게이션으로 안내합니다. 지능형 CCTV로 비탈면 낙석 위험을 점검하고 폭염과 강풍 시에는 열차 서행과 항공기 우회, 공항 체류객 지원 방안 등을 가동합니다.

chulsoofriend@newspim.com