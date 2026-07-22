[UCL] '설영우 풀타임' 즈베즈다, 예선 첫 경기 4골 차 대승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 국가대표 측면 수비수 설영우가 풀타임을 뛴 세르비아의 츠르베나 즈베즈다가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선 무대를 향한 첫 단추를 완벽하게 뀄다.

즈베즈다는 22일(한국시간) 북아일랜드 란의 인버파크에서 열린 2026-2027 UCL 예선 2라운드 1차전 원정 경기에서 란FC를 4-0으로 눌렀다. 2025-2026시즌 세르비아 리그 우승팀 자격으로 예선에 나선 즈베즈다는 새 시즌 첫 공식전에서 화력 쇼를 펼치며 다음 라운드 진출 가능성을 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 설영우가 지난 4월 27일(한국시간) 2025-2026시즌 세르비아 수페르리가 챔피언십 라운드 파르티잔 베오그라드전에서 쐐기골을 넣고 동료와 기쁨은 나누고 있다. [사진=즈베즈다 SNS] 2026.07.22 psoq1337@newspim.com

북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움을 뒤로하고 소속팀에 복귀한 설영우는 오른쪽 풀백으로 나서 풀타임을 활약했다. 전반 20분 적극적인 수비 과정에서 옐로카드를 한 장 받았으나 공격 포인트를 기록하지 않고도 안정적인 수비력으로 팀의 무실점 대승을 뒷받침했다.

이날 즈베즈다는 슈팅 수 26대 1이라는 일방적인 경기력으로 란을 몰아붙였다. 승리의 일등 공신은 브루노 두아르테는 전반 26분 페널티킥으로 포문을 연 뒤 후반 22분 강력한 추가골을 터뜨리며 멀티골을 완성했다. 이어 후반 10분 바실리예 코스토프, 후반 40분 무함마드 참의 환상적인 중거리 슛이 차례로 터지며 4골 차 대승의 마침표를 찍었다.

첫 단추를 잘 꿰맨 즈베즈다는 오는 30일 오전 3시 안방으로 란을 불러들여 예선 2라운드 2차전을 치른다. 즈베즈다는 3골 차 이하로 패해도 3라운드에 진출하는 유리한 고지를 점했다. 예선 2라운드를 통과하면 8월 3라운드와 최종 플레이오프를 거치면서 꿈의 무대인 UCL 본선 진출권을 다툰다.

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