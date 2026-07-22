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2026.07.22 (수)
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[채권/외환] 중동 긴장에 유가 급등…미 국채 금리·달러 동반 상승

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 21일 중동 긴장과 유가 급등 속에 국채수익률·달러화가 동반 상승했다.
  • 유가가 5주 최고치를 기록하며 인플레와 연준 추가 금리 인상 가능성이 재부상했다.
  • 캐나다 관세 발표와 달러 강세로 캐나다달러·파운드·엔화·원화 등 주요 통화가 약세를 보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

미 10년물 4.64%로 2개월 최고·달러 4거래일 연속 강세
유가발 인플레 우려에 연준 추가 금리 인상 전망 다시 고개

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란 간 군사적 긴장이 다시 고조되면서 국제유가가 5주 만에 최고치로 뛰자 미국 국채 수익률과 달러화가 21일(현지시간) 동반 상승했다. 에너지 가격 상승이 소비자물가를 다시 끌어올려 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상으로 이어질 수 있다는 우려가 커졌다.

이날 미국 국채 10년물 수익률은 전 거래일보다 3.41bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.632%를 기록했다. 장중에는 4.640%까지 상승해 지난 5월 20일 이후 약 2개월 만에 가장 높은 수준을 나타냈다.

연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 수익률은 4.65bp 상승한 4.262%를 기록했다. 단기물 금리가 장기물보다 더 큰 폭으로 오르면서 2년물과 10년물의 금리 차는 36.9bp로 축소됐다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수(DXY)는 0.17% 상승한 101.16을 기록했다. 달러화는 4거래일 연속 오르며 지난 5월 중순 이후 가장 긴 연속 상승세를 기록할 것으로 예상됐다.

유로화는 달러 대비 0.11% 하락한 1.1402달러를 나타냈다.

미 국채 10년물 금리, 자료=야후 파이낸스, 2026.07.22 koinwon@newspim.com

◆ 유가 5주 최고…후티 위협에 사우디 원유 운송 차질

국제유가는 미국과 이란 간 공격이 이어지고 예멘의 친이란 후티 반군이 사우디아라비아를 상대로 해상 봉쇄를 위협하면서 약 2% 상승했다.

미국 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 84.97달러로 2.09% 올랐고, 국제유가 기준물인 브렌트유는 1.88% 상승한 배럴당 90.90달러를 기록했다. 브렌트유는 장중 91.99달러까지 올라 지난 6월 11일 이후 최고치를 나타냈다.

사우디산 원유를 아시아로 운송하던 유조선 두 척은 후티 반군의 위협 이후 홍해에서 항로를 변경했다. 중동 분쟁이 확대되면서 홍해와 호르무즈 해협 등 세계 주요 에너지 수송로의 운항 차질이 심화할 수 있다는 우려가 커졌다.

미군은 21일 이란에 대한 최신 공습을 완료했다고 밝혔다. 이는 10일 연속 이어진 공격이다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 후티 반군이 홍해 상선 봉쇄 위협을 실행에 옮길 경우 미국이 대응할 것이라고 경고했다.

다만 외교적 해결을 위한 움직임도 이어지고 있다. 이란 고위 당국자는 테헤란이 중재국들로부터 10일간의 휴전안을 전달받았다고 로이터에 밝혔다.

◆ 유가발 인플레 우려…연준 인상 전망 재부상

시장에서는 최근 국제유가 급등이 소비자물가 상승으로 이어져 연준의 추가 금리 인상 가능성을 높일지를 주시하고 있다.

미국과 이란이 6월 중순 휴전에 합의한 이후 인플레이션 기대는 하락했다. 지난주 발표된 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상보다 둔화하면서 물가 우려는 더욱 완화됐다.

그러나 중동 분쟁이 다시 격화하고 유가가 급등하면서 기대 인플레이션도 최근 저점에서 반등하고 있다. 케빈 워시 연준 의장을 비롯한 여러 연준 인사도 최근 물가 압력에 대한 우려를 나타냈다.

매뉴라이프 인베스트먼트 매니지먼트의 마이클 로리지오 미국 금리·모기지 트레이딩 책임자는 "현재 에너지 가격은 연준이 6월 회의를 열었을 당시보다 높은 수준"이라며 "당시 위원회의 다수는 금리 인상을 예상하고 있었다"고 말했다.

그는 "유가와 천연가스 가격이 다시 오르고 있고, 지난 연준 회의 이후 나타난 비둘기파적 기조를 고려하면 이란 긴장 완화 이전에 갖고 있던 판단을 다시 검토해야 할 수 있다"고 설명했다.

캐나다 토론토의 실버 골드 불에서 외환·귀금속 위험관리를 담당하는 에릭 브레거는 "이란 공습이 10일째 이어지고 있는 만큼 시장은 현재 상황을 합리적으로 가격에 반영하고 있다"고 말했다.

이어 "연준은 매파적이지만 시장은 이를 아직 충분히 반영하지 못하고 있다"며 "중동 분쟁이 길어질수록 연준의 기조가 더욱 매파적으로 바뀔 위험도 커진다"고 덧붙였다.

다음 주 금리 인상 확률 21.9%…9월 가능성은 70% 안팎

연준은 지난 6월 16~17일 열린 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 동결했다. 다만 물가가 연준의 목표치인 2%를 웃도는 수준에 머물고 있다는 우려 속에 정책위원들은 올해 후반 금리를 올릴 가능성을 시사했다.

시장은 연준이 오는 29일 이틀간의 회의를 마친 뒤 기준금리를 다시 동결할 가능성을 높게 보고 있다. 다만 유가 상승과 중동 긴장으로 올해 후반 금리 인상 전망은 다시 강화됐다.

CME 페드워치에 따르면 다음 주 회의에서 기준금리가 최소 25bp 인상될 가능성은 21.9%로 집계됐다. 이는 지난주 약 11%보다 높지만 한 달 전의 38.5%보다는 낮은 수준이다.

9월 회의에서 금리가 인상될 가능성은 약 68~71%로 반영됐으며, 연말까지 적어도 한 차례 인상될 가능성은 88%에 달했다.

반면 로이터가 이날 발표한 설문조사에서 경제학자들의 중간 전망은 연준이 2026년 남은 기간 기준금리를 계속 동결할 것이라는 쪽에 모였다.

캐나다 관세에 캐나다달러 약세…파운드·엔화도 하락

캐나다달러는 미국 달러 대비 0.27% 하락한 달러당 1.411캐나다달러를 기록했다. 전날 기록한 한 달 만의 최고치에서 후퇴했다.

트럼프 대통령이 캐나다산 광범위한 수입품에 50%의 관세를 부과한다고 발표한 영향이다. 미국 행정부는 캐나다가 미국산 자동차와 주류, 유제품을 차별적으로 대우한 데 대한 대응이라고 설명했다.

이번 조치로 미국과 캐나다 간 무역 갈등이 글로벌 무역전쟁의 새로운 전선으로 번질 수 있다는 우려도 제기됐다.

영국 파운드화는 달러 대비 0.39% 하락한 1.3376달러를 기록하며 4거래일 연속 약세를 나타냈다.

 

일본 엔화는 달러 대비 0.41% 하락한 달러당 163.14엔을 기록했다. 달러/엔 환율이 163엔을 넘어선 것은 1986년 12월 이후 처음이다.

시장에서는 엔화 약세가 이어지면서 일본 정부가 외환시장에 개입할 가능성을 주시하고 있다.

달러/원 환율은 한국 시간 22일 오전 7시 30분 기준 전장 대비 0.27% 오른 1482.50원을 가리켰다. 

 

koinwon@newspim.com

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'여론조사 대납' 오세훈 오늘 1심 선고 [서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 헌정사 첫 5선에 성공한 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의 1심 선고를 앞두고 중대한 기로에 섰다. 22일 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오후 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의 사건에 대한 1심 선고를 내린다. 재판부는 오 시장의 선고 공판을 녹화 중계할 예정이다. 법원 자체 장비로 영상을 촬영했다가 선고 후 공개하는 방식이다. 오세훈 서울시장 [사진=뉴스핌DB] 오 시장은 지난 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 전 명태균 씨에게 여론조사 결과를 10차례 받아 후원자였던 김 씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 지난해 12월 재판에 넘겨졌다. 이 사건을 기소한 민중기 특별검사팀은 지난달 17일 오 시장에게 징역 1년 6개월과 추징금 3300만원을 구형했다. 강 전 부시장과 김 씨에게는 각 징역 1년을 구형했다. 오 시장이 특검의 구형대로 형이 확정될 경우 시장직을 박탈당한다.  선출직 공직자의 경우 정치자금법 위반 사건에서 벌금 100만원 이상(집행유예 포함) 형을 확정받을 경우 5년간 공무담임 등의 제한 규정에 따라 취임하거나 임용될 수 없다. 선고에 앞서 취임하거나 임용된 자는 퇴직해야 한다. 특검 측은 결심공판에서 "객관적 증거들에 의하면 정치자금법 위반이 명백히 입증된다"며 "(오 시장은) 이 건 범행으로 인한 이익의 최종적 귀속주체임에도 불구하고 범행을 부인하며 책임을 회피하고 있다"며 엄중한 처벌이 불가피하다고 주장했다. 오 시장은 정황증거와 간접증거는 있지만 녹취와 같은 직접증거는 없다고 반박했다. 또 명 씨를 만난 적은 있지만, 명 씨가 선거 전략을 담당할 만큼 전문성을 갖췄다고 보지 않아 여론조사를 의뢰하거나 비용 대납을 요청한 적이 없다고 밝혔다. 선고를 앞둔 지난 20일 오 시장은 특검과 더불어민주당을 향해 "법치주의를 흔드는 정략적인 장외 언론플레이를 즉각 중단하라"고 언급하기도 했다. 다만 오 시장이 이날 1심에서 100만원 이상 벌금형을 선고받는다고 해도 형 확정 전이므로 곧바로 시장직이 박탈되지 않는다. 특검법의 신속 재판 규정(1심은 기소일로부터 6개월, 2·3심은 전심 선고일로부터 3개월)에 따라서 항소와 상고가 이어질 경우 늦어도 내년 1월 전후에는 대법원의 최종 판단이 이뤄질 전망이다. 100wins@newspim.com 2026-07-22 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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