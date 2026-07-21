의정부시의회, '2026 로컬메이커 프로젝트' 전시회 개최

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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시의회가 지역 청소년들의 정책 아이디어를 시민들과 공유하기 위한 전시회를 마련했다.

의정부시의회는 21일부터 의회 청사 3층 로비에서 '2026 의정부 로컬메이커 프로젝트' 학생 정책제안 작품을 전시한다고 밝혔다.

의정부시의회 '2026 의정부 로컬메이커 프로젝트' 학생 정책제안 전시회 모습. [사진=의정부시의회]

이번에 선보이는 작품은 지난 15일 의정부도시교육재단 힐링센터에서 열린 '2026 의정부 로컬메이커 프로젝트 발표회'에서 학생들이 직접 발굴·제안한 정책 아이디어를 바탕으로 제작된 결과물이다.

의정부고등학교와 발곡고등학교 학생들은 프로젝트를 통해 지역의 역사와 사회 문제를 탐구하며 지역에 대한 관심과 창의적인 시각을 정책 제안으로 풀어냈다.

학생들은 미군 반환공여구역 활용 방안을 모색하는 한편 의정부경전철을 활용해 지역 관광지와 맛집을 연계하는 관광코스 운영 아이디어를 제시하는 등 지역의 매력을 알리고 활성화하기 위한 다양한 정책을 구상했다.

또 의정부의 '꽃동네'를 알리기 위한 홍보 포스터와 굿즈를 직접 제작해 지역 홍보 방안을 제안했으며 민락동 두레방을 방문해 기지촌 여성들의 삶과 인권 문제를 이해한 뒤 이를 주제로 한 시를 창작해 책갈피로 제작한 작품도 전시된다.

시의회는 미래세대의 참신한 아이디어와 정책적 고민을 의정활동 속에서도 되새기자는 취지에서 의회 청사 로비 전시를 추진하게 됐다고 설명했다.

조세일 의정부시의회 의장은 "이번 전시는 의회의 문턱을 낮추고 시민 누구나 자유롭게 찾아와 학생들의 참신한 정책 아이디어를 함께 공유할 수 있도록 마련했다"며 "46만 의정부시민의 더 나은 미래에 대한 염원을 담아 지역의 미래를 고민하는 소통과 공감의 공간이 되기를 기대한다"고 말했다.

asj7376@newspim.com