"지하철 8호선 의정부 연장 촉구"…의정부시, 범시민 결의대회

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시민 500여명 참여 결속력 다져

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시가 지하철 8호선 의정부 연장의 '제5차 광역교통 시행계획' 반영을 촉구하는 범시민 결의대회를 열었다.

의정부시 8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회 모습. [사진=의정부시]

의정부시는 21일 민락국민체육센터에서 '8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회'를 개최했다고 밝혔다. 당초 송산사지근린공원에서 진행될 예정이었으나 우천으로 인해 시민 안전을 고려해 장소를 변경했다.

이날 결의대회에는 시민 500여 명이 참석해 8호선 의정부 연장의 필요성과 당위성을 함께 알리고 사업이 제5차 광역교통 시행계획에 반영될 수 있도록 정부의 결단을 촉구했다.

행사에서는 시민대표 결의문 낭독과 구호 제창, 설정극 등 다양한 퍼포먼스가 이어졌으며 현장에서는 서명운동도 함께 진행됐다.

의정부시, 8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회 [사진=의정부시]

의정부 동부지역은 대규모 주거단지로 조성됐음에도 오랜 기간 철도서비스에서 소외돼 왔다.

시는 8호선 의정부 연장이 교통 불균형 해소와 시민 이동권 확대는 물론 수도권 순환철도망 완성과 경기북부 균형발전을 위한 핵심 사업이라고 강조하고 있다.

시는 오는 22일부터 25일까지 의정부역을 비롯한 주요 역사와 대형마트 등 다중이용시설에서 집중 서명운동을 전개한다.

또 온라인과 오프라인 서명운동을 8월 31일까지 이어가며 시민 참여를 확대할 계획이다.

이번 서명운동으로 모인 시민들의 뜻은 국토교통부와 대도시권광역교통위원회에 전달될 예정이다.

김원기 의정부시장이 7월 21일 민락국민체육센터에서 열린 '8호선 의정부 연장 촉구 범시민 결의대회'에서 서명운동에 동참하고 있다.[사진=의정부시]

김원기 시장은 "오늘 결의대회는 8호선 의정부 연장을 염원하는 시민들의 뜻을 하나로 모은 뜻깊은 자리였다"며 "시민들의 목소리가 정부에 전달될 수 있도록 서명운동에도 적극 동참해 주시길 바란다. 의정부시도 8호선 의정부 연장이 제5차 광역교통 시행계획에 반영될 수 있도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com