의정부시의회, '의정부문화원 이전 건립' 착공식 참석

AI 핵심 요약beta
- 의정부시의회는 21일 의정부문화원 이전 건립 착공식에 조세일 의장과 시의원들이 참석했다고 밝혔다.
- 착공식은 지역 문화유산 계승과 시민 문화공간 조성을 목표로 성공적인 완공을 기원하는 의미로 진행됐다.
- 조세일 의장은 경기 북부 문화예술 중심 공간으로 조성될 의정부문화원 사업의 성공을 위해 의회의 지속적 관심과 지원을 약속했다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시의회는 21일 의정부시외버스터미널 옆 일원에서 열린 의정부문화원 이전 건립 착공식에 조세일 의장을 비롯한 시의원들이 참석했다고 밝혔다.
착공식은 지역의 소중한 문화유산을 계승하고 시민 누구나 향유할 수 있는 문화공간 조성사업의 성공적인 완공을 기원하는 의미로 마련됐다.
행사에는 조 의장과 시의원들, 의정부시장, 국회의원, 도의원, 지역 주민 등 100여 명이 참석했으며 기념사와 축사, 사업 경과보고, 시삽식, 기념촬영 순으로 진행됐다.
이날 참석한 시의원들은 의정부문화원이 시민들이 보다 가까이에서 문화와 예술을 접하고 다양한 문화활동에 참여할 수 있는 지역 중심 공간으로 거듭나길 바란다고 전했다.
조세일 의장은 "의정부문화원이 경기 북부 문화예술의 중심이자 시민 모두에게 사랑받는 문화공간으로 새롭게 출발할 수 있도록 의회도 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다"며 "사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com