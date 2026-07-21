전재수 부산시장, 이석연 국민통합위원장 접견…청년정책·지역균형발전 논의

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 21일 오전 11시 시청 의전실에서 전재수 시장이 이석연 국민통합위원회 위원장을 접견하고 청년정책과 지역 균형발전 방향을 협의했다고 밝혔다.

이번 만남은 부산항국제컨벤션센터에서 열린 국민통합위원회 현장형 국민대화를 계기로 마련됐다.

양측은 청년의 지역 정착이 지역 발전의 핵심이라는 데 공감하고 양질의 일자리 창출과 안정적인 정주 여건 조성이 필요하다는 데 의견을 모았다.

전재수 부산시장(왼쪽)이 21일 오전 11시 시청 의전실에서 이석연 국민통합위원회 위원장을 접견하고, 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시] 2026.07.21

청년 문제를 국가 지속가능성과 직결된 과제로 보고 중앙과 지방의 협력 필요성도 강조했다.

전 시장은 "부산의 과거와 미래를 이어 나갈 북항에서 청년의 미래를 논의하는 것 자체로 큰 의미가 있다"며 "북항이 가진 창업·문화·관광 등의 강점을 통합해 양질의 기반을 잘 갖추어 갈 때 자연스럽게 사람과 기업이 모이고 새로운 일자리가 만들어지는 선순환 고리가 만들어질 것"이라고 말했다.

이석연 위원장은 부산의 역할에도 기대를 나타냈다. 이 위원장은 가덕도신공항과 부산항을 연계한 글로벌 해양물류 중심도시 도약이 국가 경쟁력과 직결된 과제라고 언급했다.

양측은 지역 맞춤형 청년정책을 확대하고 청년이 지역에서 미래를 설계할 수 있도록 제도적 지원을 강화하기로 했다.

시는 일자리와 주거를 축으로 청년의 정착과 도전을 지원하는 정책을 지속 추진할 방침이다.

전재수 시장은 "오늘 토론회가 청년들의 다양한 의견을 수렴하고 국가와 지역이 함께 해법을 모색하는 뜻깊은 시간이 되기를 바란다"며 "국민통합위원회와 긴밀히 협력해 이 땅의 많은 청년들이 희망을 품고 도전할 수 있는 대한민국을 만드는 데 힘을 보태겠다"고 전했다.

ndh4000@newspim.com