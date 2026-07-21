부산도시공사, 가덕도 공항복합도시 용역 착수…"민간투자 유치 전략 마련"

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사가 21일 가덕도 공항복합도시 민간투자 유치 전략 마련에 착수했다고 밝혔다.
- 이번 용역은 가덕도 신공항 연계 공항 경제권 조성을 전제로 투자유치 전략과 사업성 확보 방안 도출에 초점을 뒀다.
- 공사는 개발여건·수요 분석 등 용역 결과를 바탕으로 단계별 개발 전략과 투자유치 방안을 구체화할 계획이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사가 가덕도 공항복합도시 조성을 위한 민간투자 유치 전략 마련에 착수했다.
부산도시공사는 '가덕도 공항복합도시 투자유치 활성화 방안 수립 및 사업성 분석 용역'을 실시했다고 21일 밝혔다.
이번 용역은 지난달 25일 착수해 18개월간 진행되며 2027년 12월 마무리할 예정이다.
용역은 가덕도 신공항과 연계한 공항 경제권 구축을 전제로 민간투자 유치 전략과 사업성 확보 방안 도출에 초점을 둔다.
가덕도 공항복합도시는 부산시가 추진 중인 역점 사업이다. 가덕도 신공항과 연계해 공항 경제권을 구축하고 주변 개발사업과 연계한 다양한 기능을 배치해 국제비즈니스 중심도시로 조성하는 것을 목표로 한다.
주요 과업은 개발여건 및 수요 분석, 핵심 앵커시설과 도입시설 검토, 민간투자 활성화 방안 수립, 사업성 분석 등이다.
공사는 용역 결과를 바탕으로 단계별 개발 전략과 투자 유치 방안을 구체화할 계획이다.
신창호 부산도시공사 사장은 "민간 투자유치 활성화 방안과 사업성 확보 방안을 구체화할 것"이라며 "부산시 핵심 정책사업에 적극 참여하도록 준비해 나가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com