[2026WC] "고통 너무 크다"...메시, 결승전 패배 후 첫 심경 고백

AI 핵심 요약beta
- 메시가 21일 SNS에 월드컵 결승 패배 심경을 밝혔다.
- 아르헨티나는 20일 스페인에 연장 끝 0대1로 졌다.
- 메시는 은퇴 언급 없이 스페인 우승을 축하했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전 패배 이후 처음으로 심경을 밝혔다.
메시는 21일(한국시간) 자신의 SNS 통해 "고통이 너무 크다. 이 상처가 치유되는 데는 오랜 시간이 걸릴 것 같다"라며 준우승에 그친 아쉬움을 털어놨다.
아르헨티나는 전날 미국 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 대회 결승전에서 연장 접전 끝에 0-1로 패했다. 2022 카타르 월드컵에 이어 대회 2연패를 노렸지만 마지막 고비를 넘지 못했다.
결승전 종료 후 그라운드에 주저앉아 아르헨티나 응원석을 바라보며 눈물을 흘린 메시는 취재진의 인터뷰 요청에 응하지 않은 채 경기장을 빠져나갔다. 하루 동안 마음을 추스른 그는 SNS를 통해 자신의 감정을 솔직하게 전했다.
메시는 "당장은 우리가 이뤄낸 성과를 온전히 평가하기 어렵다"면서도 "우리 대표팀은 두 대회 연속 월드컵 결승에 진출했다. 모든 것을 쏟아부어 뒤집었던 경기와 평생 기억에 남을 순간들이 있었다"라고 돌아봤다.
이어 "선수단의 피나는 노력과 전 국민의 응원이 어우러져 우리를 다시 한번 세계 최고 수준에 올려놓았다"라며 "우리는 국가로서 다시 하나가 됐고, 아르헨티나인이라는 거대한 자부심을 함께 나눴다"라고 강조했다.
아르헨티나는 이번 대회에서 여러 차례 위기를 극복하며 결승까지 올랐다. 32강 카보베르데전과 8강 스위스전에서는 연장 승부 끝에 승리했고, 16강 이집트전과 준결승 잉글랜드전에서는 역전승을 거두며 강한 뒷심을 과시했다.
메시 역시 불혹을 앞둔 나이가 무색한 활약을 펼쳤다. 대회 8경기에 모두 출전해 8골 4도움을 기록하며 아르헨티나의 공격을 이끌었다. 조별리그 초반부터 득점포를 가동했고, 토너먼트에서도 결정적인 순간마다 공격포인트를 생산하며 팀을 결승까지 올려놓았다.
그러나 결승에서는 스페인의 촘촘한 수비와 강한 중원 압박에 막혔다. 스페인이 패스워크와 점유율을 바탕으로 경기를 주도한 가운데 메시도 좀처럼 공간을 찾지 못했고, 아르헨티나는 연장전에서 결승골을 내주며 고개를 떨궜다.
메시는 패배의 아픔 속에서도 상대를 향한 존중을 잊지 않았다. 그는 "따뜻한 인사와 메시지를 보내주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"라며 "대회에서 우승한 스페인에도 축하를 전하고 싶다"라고 밝혔다.
아르헨티나는 이탈리아와 브라질에 이어 역대 세 번째 월드컵 2연패를 달성할 기회를 놓쳤다. 메시도 득점왕 경쟁에서 프랑스의 킬리안 음바페에게 밀렸지만, 이번 대회에서도 세계 정상급 경쟁력을 증명하며 실버볼을 수상했다.
다만 메시가 향후에도 아르헨티나 대표팀 유니폼을 입을지는 아직 알 수 없다. 그는 이번 글에서도 국가대표 은퇴나 향후 거취에 대한 구체적인 언급을 하지 않았다.
wcn05002@newspim.com