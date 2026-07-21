아이유, 이관개방증 악화로 9월 콘서트 취소…"정규 6집 발매도 연기"

AI 핵심 요약beta
- 아이유가 20일 이관개방증 악화로 고양 콘서트를 취소했다.
- 아이유는 귀 상태 악화로 9월 공연과 정규 6집 일정을 미뤘다.
- 아이유는 팬들에게 미안하다며 2027년 초 만남을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 아이유가 이관개방증 증세 악화로 인해 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트를 취소하고 새 앨범 발매를 연기했다.
소속사 EDAM엔터테엔먼트는 20일 "당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다"고 말했다.
이어 "건강을 최우선으로 고려하여 신중한 논의 끝에 올해 9월 예정되었던 고양 스타디움 공연을 포함한 이후 공연 일정과 정규 6집 앨범 일정을 조정하기로 결정했다"고 밝혔다.
소속사 측은 "다만 아티스트가 겪고 있는 증상은 일상생활에 큰 지장을 주는 상태는 아니며, 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 무대를 선보이기 위해 내린 결정"이라고 설명했다.
또한 "당사는 아티스트의 건강 회복을 위해 최선을 다해 지원할 예정이며, 아이유가 건강한 모습으로 팬 여러분을 만날 수 있도록 모든 노력을 기울일 것"이라고 말했다.
아이유는 팬 플랫폼 베리즈에 "고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다. 근 몇년간 컨디션 생각을 안 하고 일 욕심에 조금 무리를 했나 싶다"라며 "최근들어서는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있다"며 현재 상태에 대해 설명했다.
아이유는 "콘서트 약속을 지키기 어려울 것 같아 너무 마음이 무겁고 미안하다. 우리 모두의 하반기를 망친 것 같아 미안하다"라고 덧붙였다.
이관개방증은 평상시 닫혀 있어야 하는 이관이 비정상적으로 계속 열려 있는 증상을 뜻한다. 이로 인해 자신의 목소리나 호흡 소리가 크게 들리거나 귀가 막힌 듯한 답답함을 느낄 수 있다.
아이유는 "기다림이 너무 길어지지 않도록 제가 할 수 있는 최선을 다하겠다"며 "2027년의 시작은 팬들과 꼭 같이 할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.
alice09@newspim.com