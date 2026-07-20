경북도 국비확보 '사활'...정부안 반영·국회 예산심의 체계적 대응

AI 핵심 요약beta
- 경북도가 20일 기획예산처 방문해 2027년 국비 확보 총력전에 나섰다
- 황명석 부지사가 핵심 현안 30여개 사업 설명하며 정부예산 반영과 지원을 요청했다
- 경북도는 정부안과 국회 심의까지 대응해 국가투자예산을 최대 확보한다는 방침이다
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[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 2027년 국비투자예산 확보 총력전에 들어갔다.
20일 경북도에 따르면 황명석 행정부지사는 이날 기획예산처를 방문해 신임 조용범 기획예산처 차관과 정향우 사회예산심의관 등과 면담을 갖고 2027년 국가투자예산 확보위한 지역 현안 사업을 적극 설명하고 지원을 집중 건의했다.
이번 방문은 기획예산처의 2027년도 정부예산 2차 심의가 진행 중인 가운데 정부의 역대급 세수 증가에 따른 확장재정 기조에 적극 대응키 위해 진행됐다.
황 행정부지사는 정부의 예산심의 핵심 관계자들을 직접 만나 지역 핵심 현안사업의 필요성과 당위성을 설명하고 정부예산안에 관련 사업들이 최대한 반영될 수 있도록 적극적인 관심과 지원을 요청했다.
이날 경북도가 요청한 주요 현안 사업은 ▲영일만 횡단구간 고속도로 건설 ▲인공지능 전환(AX) 자율제조 사이버융합보안 개발·실증사업 ▲송이 생물자원 스마트밸리 조성 사업 등으로 교통 인프라 확충과 인공지능(AI) 산업생태계 조성, 지역경제 활성화 위한 총 30여 개 핵심 현안사업이다.
경북도는 최근 재정 여건이 녹록지 않은 상황 속에서 지방채 발행 등으로 지역 경제 회복과 민생 안전을 위해 재정 역량을 집중하고 있다. 특히 최대 규모의 국가투자예산 확보 위해 1·2차 자체 보고회와 2027년도 정부 부처안 국비 반영 보고회를 통해 도정 핵심 현안을 국비 사업과 연계하고 주요 사업의 정부 예산안에 반영될 수 있도록 총력을 쏟아왔다.
황명석 행정부지사는 "국가투자예산 확보는 경북의 미래 성장동력을 마련하고 지역 경쟁력을 높이기 위한 가장 중요한 과제"라며 "기획예산처와 긴밀히 협력해 지역의 핵심 현안사업이 정부예산에 최대한 반영될 수 있도록 끝까지 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.
경북도는 이번 건의를 바탕으로 정부안 반영, 국회 예산 심의 단계까지 체계적으로 대응해 2027년 국가투자예산을 최대한 확보한다는 방침이다.
nulcheon@newspim.com