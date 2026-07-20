밀양시, 폭염·가뭄 대비 대책회의…취약계층 보호 방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 20일 폭염·가뭄 대비 회의를 열고 대응을 점검했다.
- 살수차 상시 운행과 쉼터 점검으로 취약계층 보호를 강화했다.
- 농업용수 확보와 급수차 운영 등 가뭄 대책도 마련했다.
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안전 조치·무더위 쉼터 운영 계획
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 연일 이어지는 폭염에 대응하고 가뭄에도 대비하기 위해 취약계층 보호와 현장 대응 체계 점검에 나섰다.
시는 20일 시청 소회의실에서 안병구 시장을 비롯해 부시장, 국·소장, 관련 부서장이 참석한 가운데 '폭염 및 가뭄 대비 대책회의'를 개최했다고 밝혔다.
이날 회의에는 폭염 장기화가 예상되는 상황을 전제로 시민 체감형 대응 체계를 점검하고 분야별 선제적 조치와 취약계층 보호 방안을 논의했다.
시는 도심 열섬현상 완화와 체감온도 저감을 위해 주요 도로에 살수차를 상시 운행하기로 했다. 도심 곳곳에 설치된 그늘막과 안개 분무 시설(쿨링포그) 등 폭염 저감 시설에 대한 수시 점검도 병행해 시민 불편과 안전 위험 요소를 줄인다는 방침이다.
폭염특보 발효 시에는 어르신, 장애인, 야외근로자, 농업인 등 폭염 취약계층을 대상으로 한 보호 조치를 강화한다. 시는 현장 중심의 안전 점검과 무더위 쉼터 운영 현황을 점검하고 응급의료 대응체계를 구축해 온열질환 발생 시 신속한 조치가 가능하도록 준비하고 있다.
안정적인 전력 수급 관리와 재난 문자 안내도 병행한다. 시는 전력 사용이 급증하는 시간대에 전력 수급 상황을 관리하고, 재난 문자와 각종 홍보 수단을 통해 폭염 특보와 행동 요령을 안내해 시민들의 체감 안전을 높인다는 계획이다.
가뭄 가능성에 대한 대비도 함께 점검했다. 시는 농업용수 확보와 급수차 운영 계획을 살펴보고 취약지역을 중심으로 물 공급 대책을 마련해 농업인과 주민 피해를 줄이기로 했다. 절수와 물 관리 요령에 대한 안내를 강화해 장기간 가뭄 시에도 피해가 확산되지 않도록 한다는 구상이다.
안병구 시장은 "폭염은 예측 가능한 재난인 만큼 현장 중심의 꼼꼼한 대응으로 인명피해가 발생하지 않도록 모든 역량을 집중해야 한다"며 "무더위 쉼터 운영, 응급의료 대응체계 구축, 전력 수급 관리, 재난 문자 안내 등 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 실질적인 대책을 차질 없이 추진해 달라"고 말했다.
news2349@newspim.com