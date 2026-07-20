키키, '와이키키' 패키지 투어 콘셉트 공개…참여형 컴백 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 그룹 키키가 내달 10일 신보 와이키키를 발매했다
- 키키는 여행사 콘셉트 웹사이트로 6개 여름 테마를 공개했다
- 팬 참여형 투어 신청으로 엉뚱한 여름 세계를 구현했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 키키(KiiiKiii)가 내달 10일 새 앨범 '와이키키(WhyKiiiKiii)' 발매를 확정하고 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.
지난 19일 키키는 공식 SNS를 통해 전용 웹사이트 업데이트 소식을 전하며 신보 '와이키키' 컴백 티징 콘텐츠의 시작을 알렸다. 이와 함께 공개된 사진에는 여름 휴가가 떠오르는 공간에 키키의 로고나 신보와 관련된 키워드가 녹여져 있어 가상 세계에 현실감을 배가, 컴백 콘셉트에 대한 궁금증을 자아내며 단번에 K팝 팬들의 이목을 사로잡았다.
특히 웹사이트 링크와 함께 'WhyKiiiKiii? Discover the Answer(왜 키키인가? 답을 찾아보세요)', 'Experience 6 summers, curated by the best guides(최고의 가이드들이 큐레이션한 6개의 여름을 경험해 보세요)' 등의 메시지를 공개, 신보 콘셉트에 대한 힌트를 웹사이트에서 직접 찾아보도록 유도하는 색다른 구성으로 재미를 더했다.
웹사이트에 접속하면 여행사 사이트 형식으로 꾸며진 페이지가 등장한다. '와이키키' 패키지 투어 스케줄을 중심으로 6개의 시간대와 테마가 공개됐으며, '와이키콘 출몰구역에서는 막 찍어도 인생샷', '새콤달콤한 진실은 언제나 편의점에서 드러나는 법...' 등 의미심장하면서도 엉뚱하고 유쾌한 문구들이 각 스케줄을 소개하고 있어 보는 이들의 호기심을 더욱 자극했다.
투어 가이드로 소개된 멤버들의 모습도 눈길을 끈다. 멤버들은 각기 다른 테마와 타이틀을 바탕으로 과거의 뷰티 및 휴대폰 광고, 일러스트, 하이틴 영화와 잡지 등을 연상시키는 다양한 레트로 무드의 콘셉트를 전개, 키키만의 자유롭고 발랄한 청춘에 Y2K 감성을 더했다. 이어 '와이키키' 투어의 지도가 공개된 가운데, 6개의 목적지가 과연 신보의 트랙리스트를 의미하는 것일지 궁금증을 자아냈고, 이번 앨범의 다채로움을 짐작게 하는 동시에 앞으로 공개될 티징 콘텐츠에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.
뿐만 아니라, 웹사이트에서는 직접 투어 신청도 가능하다. 이름과 출발지, 날짜 등을 입력하고 티켓 타입을 선택해 제출하면 목적지가 '와이키키'인 탑승권이 발급되는 시스템으로, 단순한 티징 콘텐츠를 넘어 팬들이 이번 컴백에 직접 참여하는 듯한 몰입감을 선사한다. 컴백의 시작을 함께하는 특별한 경험을 통해 재미와 기대감을 극대화한 가운데, 키키가 앞으로 해당 웹사이트를 어떻게 활용해 이번 신보를 풀어낼지에도 관심이 쏠린다.
내달 10일 발매되는 신보 '와이키키'는 '왜 키키인가'라는 질문을 가장 키키다운 방식으로 풀어내는 앨범으로, 더욱 엉뚱하고 입체적인 키키만의 여름을 만나 볼 수 있을 것으로 기대된다. 이들은 이번 앨범을 통해 '우리가 우리 자신이어야 하는 이유'를 찾아가는 여정을 그려내며 리스너들을 키키가 새롭게 펼쳐내는 여름 한가운데로 초대한다.
moonddo00@newspim.com