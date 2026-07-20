부산도시공사, 행복주택 예비입주자 892세대 통합 모집

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사가 20일 청년·신혼부부 등 대상 행복주택 예비입주자 892세대 모집했다
- 일광·아미·시청앞2단지 등 6개 지구에서 청년·고령자·대학생·신혼부부 등 공급한다
- 청약은 27일부터 다음달 3일까지 온라인 접수하며 11월20일 예비입주자 순위 공개된다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사가 청년·신혼부부 등 주거취약계층을 대상으로 행복주택 예비입주자 892세대를 통합 모집한다.
공사는 일광·아미·시청앞 2단지 등 6개 지구를 대상으로 예비입주자 모집을 실시한다고 20일 밝혔다.
이번 모집은 기존 입주 이후 발생한 공가와 향후 해약 세대에 대비한 조치로 실제 입주는 공가 발생 시 순차적으로 진행된다.
지구별 모집 규모는 일광(금호센트럴베이) 373세대, 시청앞 2단지 309세대, 아미(경동 포레스트힐) 100세대, 동래 82세대, 용호(더파크 이기대) 22세대, 금사 6세대다.
공급 대상은 청년 434세대로 가장 많고 고령자 139세대, 대학생 130세대, 신혼부부·한부모가족 125세대, 주거급여 수급자 64세대 순이다.
청약 접수는 오는 27일부터 다음 달 3일까지 부산도시공사 청약센터에서 온라인으로 진행된다. 장애인과 고령자 등 디지털 취약계층은 공사 방문 접수도 가능하다.
서류제출 대상자는 다음 달 12일 발표되며 자격 검증과 소명 절차를 거쳐 11월 20일 최종 예비입주자 순위가 공개될 예정이다.
신창호 사장은 "주거비 부담으로 어려움을 겪는 부산 지역 청년과 신혼부부들에게 안정적인 보금자리가 되길 희망한다"며 "수요자 맞춤형 주거 복지 서비스를 통해 입주민의 삶의 질 향상에 앞장서겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com