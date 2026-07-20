포스코노조, 광양시와 손잡고 상생기금 6500만 원 전달

AI 핵심 요약beta
- 포스코노조가 20일 광양서 상생기금 6500만원 전달했다
- 기금은 초록우산과 사랑나눔복지재단에 나눠 지원했다
- 광양시는 노조와 협력해 상생사업을 확대하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 포스코노동조합이 지역사회 취약계층 지원을 위해 6500만 원 규모 상생 기금을 전달하고 지역 상생 협력 강화에 나섰다.
포스코노동조합은 광양지부에서 광양시와 초록우산 전남지역본부 사랑나눔복지재단 등이 참석한 가운데 지역사회 상생 기금 전달식을 개최했다고 20일 밝혔다.
이번 행사는 광양시와 노조의 첫 공식 상견례를 계기로 지역사회와 철강산업의 지속 가능한 발전 방안을 논의하고 취약계층 지원 확대를 위해 마련됐다.
노조는 단체교섭을 통해 조성한 노사 상생 기금 6500만 원을 초록우산 5000만원 사랑나눔복지재단 1500만원으로 나눠 전달했다.
초록우산 기금은 지역 아동 청소년의 수학여행과 체험학습 문화활동 지원에 사용된다. 사랑나눔복지재단 기금은 요양병원과 복지시설 대상 문화예술 정서 지원 프로그램에 활용된다.
김성호 위원장은 "지역사회와 함께하는 상생 활동을 지속하고 K-노사문화 실천을 이어가겠다"고 밝혔다. 박성현 광양시장은 "기부 취지가 현장에 잘 전달되도록 지원하겠다"고 말했다.
광양시는 기업과 노동조합 지역사회 간 협력 체계를 강화하고 다양한 상생 사업을 지속 추진할 계획이다.
chadol999@newspim.com