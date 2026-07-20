곽선영, 프레인TPC와 전속계약…김무열·류승룡과 한솥밥

AI 핵심 요약beta
- 배우 곽선영이 20일 프레인TPC와 전속계약을 체결했다
- 곽선영은 뮤지컬·드라마·영화 전방위로 활약하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다
- 프레인TPC는 다양한 작품 활동을 지원하며 곽선영의 향후 행보에 응원을 요청했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 곽선영이 프레인TPC에 새 둥지를 틀었다.
프레인TPC는 20일 "진정성 있는 연기력으로 깊은 인상을 남겨온 배우 곽선영과 전속계약을 체결했다"며 "다양한 장르와 작품에서 한층 더 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.
이어 "앞으로도 곽선영이 보여줄 다채로운 행보에 많은 관심과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했다.
곽선영은 2006년 '달고나', '위대한 캣츠비', '노트르담 드 파리', '김종욱 찾기', '빨래', '사의 찬미' 등 다수의 뮤지컬 무대를 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓으며 자신만의 영역을 구축해온 배우다. 이후 드라마 '친애하는 판사님께'를 시작으로 '남자친구', 'VIP', '구경이', '연예인 매니저로 살아남기', '크래시' 등에 출연하며 깊이 있는 연기 내공을 입증, 꾸준한 사랑을 받아왔다.
특히 '슬기로운 의사생활'에서는 익준(조정석)의 동생이자 육군 소령인 '익순' 역으로 분해, 준완(정경호)과의 설레는 로맨스는 물론 능청스러운 매력과 섬세한 감정 연기를 오가며 강렬한 존재감을 각인시켰다. 이어 주원(류승룡)의 첫사랑 '지희' 역을 맡았던 '무빙'에서는 긴장감 넘치는 전개 속에서 캐릭터의 서사를 밀도 있게 그리며 극의 몰입도를 높였고, 화제작 '허수아비'에서는 정의로운 기자 '지원'으로 등장, 한층 깊어진 감정선과 현실적인 연기로 마지막까지 묵직한 여운을 남겼다. 이
처럼 장르 불문 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증하며 '믿고 보는 배우'로 자리매김한 곽선영은 최근 영화 '침범'과 '로비'를 통해 스크린까지 활동 반경을 넓히며 활발한 행보를 이어가고 있다.
한편 프레인TPC에는 김무열, 류승룡, 오정세, 이준 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com