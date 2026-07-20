한울반도체, AI 기반 MLCC 전수검사 시스템 개발

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체가 20일 AI 기반 MLCC 전수검사 시스템 개발을 완료하고 글로벌 고객사와 양산 공급을 협의했다
- 해당 시스템은 초음파·AI 분석 결합으로 미세결함까지 전량 자동검사하며 생산성 유지가 가능하도록 설계됐다
- 일본이 독점하던 MLCC 검사장비 시장에서 국산화와 글로벌 경쟁력을 확보하고 스마트팩토리 플랫폼으로 확장할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체가 인공지능(AI) 기반 적층세라믹콘덴서(MLCC) 전수검사 시스템 개발을 완료하고 글로벌 고객사들과 양산 공급 협의에 나섰다고 20일 밝혔다.
AI 서버와 자율주행차, 전기차 확산으로 반도체와 전자부품 산업의 품질 기준이 높아지면서 생산된 제품 전체를 검사하는 '전수검사'가 새로운 기준으로 자리 잡고 있다. 과거에는 생산품 일부만 검사하는 '샘플링 검사'가 일반적이었다.
회사에 따르면 개발한 AI 기반 MLCC 초음파 전수검사 시스템은 고속 초음파 검사기술과 AI 불량 분석 기술을 결합했다. 미세한 내부 결함까지 자동으로 검출하고 AI가 불량 여부를 실시간으로 판독하는 방식으로 생산품 전량을 검사하면서도 생산성을 유지할 수 있다. 검사, 품질관리, 자동 실장까지 하나의 장비에서 수행하도록 설계됐다.
기존 MLCC 초음파 검사장비는 검사 속도의 한계로 샘플링 방식에 머물렀다. 하지만 AI 서버, 전기차, 자율주행차에 사용되는 MLCC는 작은 결함 하나가 제품 신뢰성과 직결되는 만큼 전수검사 기술의 중요도가 커지고 있다.
한울반도체는 AI 비전 플랫폼과 생산라인 이상징후 예측 기능을 결합해 검사 결과를 실시간으로 분석한다. 생산공정과 연계함으로써 제조 전 과정의 품질과 수율을 관리할 수 있는 스마트팩토리 플랫폼으로 발전시킨다는 목표다.
MLCC 초음파 검사장비 시장은 그동안 일본 기업들이 사실상 독점해온 분야다. 한울반도체는 이번 기술 개발을 통해 관련 장비 국산화에 성공했으며 AI 기반 자동검사 기술까지 적용해 글로벌 경쟁력을 확보했다.
한울반도체 관계자는 "AI 시대에는 속도뿐만 아니라 품질 신뢰성이 더욱 중요한 경쟁력이 되고 있다"며 "단순한 검사장비를 넘어 AI 기반 제조혁신을 실현하는 차세대 피지컬 AI 플랫폼으로 발전시켜 글로벌 시장 공략에 속도를 낼 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com