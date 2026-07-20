기가레인, 항우연 '우주급 RF 커넥터·케이블 국산화 개발사업' 수주

AI 핵심 요약beta
- 기가레인이 20일 항우연 우주등급 RF커넥터·케이블 개발·제작 27억원 사업을 수주했다
- 극한 우주환경에서도 안정적 신호 전달 위한 38종 소자·7종 조립체 국산화를 추진한다
- 국내 우주 RF부품 공급망 자립과 글로벌 우주부품 시장 진출 기반 확보를 목표로 한다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= RF(무선주파수) 전문 기업 기가레인이 한국항공우주연구원으로부터 우주등급 RF 커넥터 및 케이블 부품 시제품 개발·제작 사업을 수주했다고 20일 밝혔다. 계약 규모는 27억원이며 사업 완료 예정일은 오는 2029년 12월 15일이다.
이번 사업은 위성 및 우주 시스템에 적용되는 우주등급 RF 커넥터, RF 케이블, RF 케이블 조립체를 개발하는 것이 목표다. 극한 우주 환경에서도 안정적인 신호 전달과 접속 신뢰성을 확보하는 것이 핵심이다.
회사에 따르면 우주등급 RF 커넥터와 케이블 조립체는 위성 탑재체 내부에서 고주파 신호손실을 최소화하고 안정적으로 전달하는 핵심 부품이다. 위성은 발사 이후 궤도상에서 재작업이 불가능한 만큼 열, 진동, 방사선, 진공 등 극한 환경에서도 장기간 성능을 유지해야 한다. 이에 따라 자재 선정, 설계, 제작, 공정관리, 검증시험 전 단계에서 일반 산업용 부품보다 훨씬 높은 수준의 신뢰성이 요구된다.
그동안 국내 우주용 RF 커넥터 및 케이블 조립체는 해외 인증품 중심으로 조달해 왔으며, 장납기, 고비용, 사양 변경 대응 한계 등 공급망 리스크가 지속적으로 제기돼 왔다.
기가레인은 이번 사업을 통해 해외 제조사 제품에 의존해 온 우주등급 RF 커넥터, RF 케이블 및 조립체를 순수 국내 기술로 국산화한다. 개발 대상은 RF 커넥터·케이블 소자 총 38종과 RF 케이블 조립체 7종이며, ESCC 또는 MIL 규격 수준의 설계·제작·시험검증 체계를 적용해 우주 비행모델급 탑재가 가능한 품질 수준 확보를 목표로 한다.
기가레인은 사업 수행을 통해 우주등급 RF 부품의 설계, 제조, 검증, 품질관리 체계를 구축하고, 향후 위성 및 우주선 적용이 가능한 제품 라인업과 양산 공급 기반을 확보할 계획이다. 회사는 이미 위성 및 방산 분야에서 RF 커넥터와 케이블 조립체 국산화·납품 경험을 축적해 왔으며, RF 커넥터 가공, RF 케이블 제조, 케이블 조립체 제작, 고주파 측정, 신뢰성 시험, 품질보증 체계를 사내에 구축하고 있어 개발부터 향후 양산 공급까지 전주기 대응이 가능하다.
기가레인 관계자는 "이번 항우연과의 계약 체결은 기가레인의 RF 설계·제조·검증 역량을 우주 핵심부품 분야에서 인정받은 의미 있는 성과"라며 "국내 우주산업이 해외 핵심부품 의존에서 벗어나 안정적인 공급망을 확보할 수 있도록 사업을 성공적으로 수행하겠다"고 밝혔다.
이어 "우주등급 RF 커넥터와 케이블 조립체는 위성뿐 아니라 국방, 항공, 고신뢰 통신장비, 극한환경 산업으로 확장 가능한 핵심 기반 기술"이라며 "이번 계약을 계기로 기가레인의 RF 부품 기술을 우주산업 영역으로 본격 확대하고, 나아가 글로벌 우주부품 시장 진출 가능성도 열어가겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com