인텔리안테크, 초소형 'C100M GMDSS' 출시

AI 핵심 요약beta
- 인텔리안테크가 20일 C100M GMDSS를 출시했다
- 이리듐 서투스 기반 전 등급 GMDSS 제품군을 완성했다
- 기존 케이블 활용해 교체비용과 설치시간을 줄였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기존 케이블 활용해 설치 비용 절감
소형 선박까지 아우르는 GMDSS 라인업
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인텔리안테크는 이리듐(Iridium) 서투스(Certus) 기반 국제 해상조난·안전통신시스템(GMDSS) 신제품 'C100M GMDSS'를 출시했다고 20일 밝혔다.
이번 신제품 출시로 기존 C200M과 C700에 이어 이리듐 서투스 기반 GMDSS 전 등급 제품군을 갖추게 됐다. 회사는 업계 최초로 전 등급 포트폴리오를 구축해 선박 규모와 운항 환경에 맞는 다양한 해상안전통신 솔루션을 제공할 수 있게 됐다고 설명했다.
'C100M GMDSS'는 이리듐 서투스 100 서비스를 기반으로 한 초소형 단말기다. 기존 중·고속 통신을 지원하는 C200M과 C700에 더해 소형 선박과 비용 효율성을 중시하는 고객까지 대응할 수 있도록 설계됐다.
신제품은 기존 GMDSS 장비 교체 시 필요한 케이블 교체 작업을 최소화한 것이 특징이다. 제조사와 관계없이 기존 케이블을 그대로 사용할 수 있도록 설계돼 선박 개조 비용과 설치 시간을 줄일 수 있으며, 안테나와 단말기 간 최대 500m까지 연결을 지원해 대형 선박에도 적용 가능하다.
C100M GMDSS는 유럽연합(EU) 해상장비지침(MED)과 영국 해양장비규제(MER) 인증을 모두 획득해 EU와 영국 국적 선박의 GMDSS 의무 탑재 기준을 충족한다. 원터치 조난 경보와 안전 음성통화, 해상안전정보(MSI) 수신 등 GMDSS 핵심 기능도 지원하며, 7인치 터치스크린을 통해 비상 상황에서 구조조정본부(RCC)와 신속하게 통신할 수 있다.
기존 C200M과 C700 사용 고객은 별도의 장비를 교체하지 않고 확장 패키지만 추가하면 최신 규제에 대응할 수 있다고 회사는 설명했다.
성상엽 인텔리안테크 대표는 "C100M GMDSS 출시로 선박 규모와 운항 환경에 맞는 이리듐 GMDSS 제품군을 완성했다"며 "장비 교체 부담을 줄인 이번 솔루션을 통해 전 세계 선박에 보다 안정적이고 신뢰성 높은 해상통신 환경을 제공해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com