LG, 유네스코 손잡고 AI 윤리 교육 세계화 나선다

AI 핵심 요약beta
- LG AI연구원과 유네스코가 20일 AI 윤리 MOOC를 글로벌 론칭했다
- AI 윤리 권고 기반 무료 온라인 교육으로 개발·정책 현장 실무 역량 강화를 목표로 했다
- 하반기 국내 연수 시범 운영 후 내년 5~10개 거점대학으로 AI 윤리 교육을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG 인공지능(AI)연구원과 유네스코가 AI 윤리 교육 확산을 위한 글로벌 프로젝트를 본격 가동한다. 전 세계 개발자와 연구자, 정책 입안자가 AI 윤리를 실제 개발과 활용 과정에 적용할 수 있도록 무료 온라인 교육 과정을 제공한다.
LG AI연구원과 유네스코는 20일 서울 명동 유네스코 한국위원회에서 'AI 윤리 대규모 온라인 공개강좌(MOOC) 프로젝트' 글로벌 론칭 행사를 열고 교육 과정을 공개했다.
이날 행사에는 방한 중인 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 참석했다.
칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장은 "원칙만으로는 윤리적인 AI가 탄생하지 않는다"라며 "유네스코는 'AI 윤리 권고'를 실무 교육으로 전환하는 것은 선언적 합의를 AI 전주기 실천으로 이끄는 주도적 역할을 한 단계 더 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
이번 프로젝트는 LG AI연구원과 유네스코가 2024년 5월 AI 서울 정상회의를 계기로 협약을 체결한 뒤 내놓은 첫 결과물이다. 공공과 민간 분야에서 AI 기술을 올바르게 개발하고 활용할 수 있도록 모범 사례를 발굴하고 교육 프로그램을 제공하는 것이 목표다.
교육 과정은 2021년 유네스코 193개 회원국이 만장일치로 채택한 'AI 윤리 권고'를 기반으로 마련됐다. 개발자와 연구자, 정책 입안자가 현장에서 활용할 수 있는 실무 역량 강화에 초점을 맞췄다. 온라인 공개강좌 플랫폼 코세라를 통해 전 세계 어디서나 수강할 수 있다.
프로그램은 10개 모듈로 구성됐다. 카네기멜런대, 스탠퍼드대 메코이 윤리센터, 옥스퍼드대 인터넷 연구소, 뮌헨공대, 앨런 튜링 연구소 등 글로벌 AI 윤리 연구기관 전문가들이 참여했다. 국제 자문그룹에는 하버드대, 뉴욕대, 토론토대, 노트르담대, 유엔대학교, 모질라 재단 등 15개 기관 전문가들이 이름을 올렸다.
LG AI연구원과 유네스코는 하반기부터 국내 연수 사업도 함께 추진한다. 올해는 AI 개발자와 연구자를 대상으로 시범 연수를 운영하고, 내년에는 전국 5~10개 거점대학의 AI 윤리 연수 과정으로 확대할 계획이다.
임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "AI 윤리는 기술이 사람을 차별하거나 위험에 빠뜨리는 일이 없도록 투명하고 책임감 있게 작동하게 하는 원칙과 실천이며, AI 윤리에 대한 글로벌 합의를 넘어, 이를 제품 개발과 서비스 운영까지 전주기에 적용하는 실천적 전환이 시급한 시점"이라고 말했다.
이어 "이번에 공개하는 글로벌 MOOC 과정이 현업 개발자와 연구자에게 신뢰할 수 있는 AI 생태계를 구축하는 실질적 기반이 되고, 산업계 전반에 책임 있는 혁신을 가속화하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
kji01@newspim.com