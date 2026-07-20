韩央行：半导体行情改善贸易条件 消费效应预计明年显现

纽斯频通讯社首尔7月20日电 韩国银行（央行）近日发布报告认为，本轮由半导体价格上涨带动的贸易条件改善，与以往主要依赖国际油价下跌推动的改善不同，对韩国消费、投资等内需的拉动作用有望更为明显。报告预计，企业投资已开始扩大，居民消费增长效果有望自明年起逐步显现。

【插图=AI生成】

韩国银行发布题为《本轮贸易条件改善为何不同：半导体景气回升对实体经济的传导影响》的报告显示，今年第一季度，韩国实际国内生产总值（GDP）同比增长3.8%，反映贸易条件变化的实际国内总收入（GDI）同比增长13.2%，高于GDP增速9.4个百分点，创韩国相关统计发布以来最大差值。

韩国银行表示，半导体出口增加和价格上涨改善了韩国贸易条件，大幅提升了实际购买力，是GDI增速明显高于GDP增速的主要原因。

报告指出，本轮贸易条件改善最大的特点是出口价格上涨成为主要推动因素。与过去国际油价下跌带动进口价格下降不同，此次主要由半导体价格上涨推动出口价格走高。

数据显示，今年第一季度韩国半导体价格同比上涨92.5%；同期出口价格上涨部分中，包括半导体在内的信息技术（IT）产业贡献了73.4%。韩国银行认为，随着全球人工智能（AI）基础设施投资持续扩大，半导体需求呈现结构性增长趋势，半导体价格高位运行和贸易条件改善态势有望持续较长时间。

报告认为，在出口价格上涨主导贸易条件改善的阶段，消费和投资增长速度通常快于以往国际油价下跌时期。其中，设备投资受全球半导体市场竞争加剧和企业经营业绩改善带动，已开始增长；居民消费则有望随着半导体行业薪资增长逐步向其他行业传导，于明年起显现。

报告还指出，半导体产业景气回升将有助于改善韩国财政状况。随着信息技术企业经营业绩改善，企业所得税、个人所得税和证券交易税收入有望增加，名义GDP扩大也将有助于降低国家和居民部门债务占GDP比重。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社