小鹏汽车加速构建韩国销售体系 AI智驾或成竞争焦点

纽斯频通讯社首尔7月20日电 据韩国汽车业18日消息，中国新能源汽车企业小鹏汽车近日启动韩国法人总负责人招聘工作，加快推进韩国市场布局。业内认为，小鹏汽车若将已在中国量产车型应用的端到端（E2E）智能驾驶辅助技术引入韩国市场，或将在韩国与现代汽车集团展开新一轮智能驾驶技术竞争。

资料图：小鹏GX车型图片。【图片=小鹏汽车官网】

据悉，小鹏汽车近期开始招聘韩国法人总负责人，负责建立当地法人运营体系、组建管理团队、制定品牌定位、市场竞争战略和年度销售目标，并负责开发经销商及合作伙伴。同时，该负责人还将统筹韩国市场车型、价格及营销策略，协调中国总部研发、生产部门推进车辆认证并建立售后服务体系。

此前，小鹏汽车已在韩国设立法人，并招聘负责汽车认证业务的相关人员。业内认为，此次启动销售及运营负责人招聘，意味着其韩国业务正由认证准备阶段逐步转向销售体系建设阶段。

不过，小鹏汽车目前尚未公布韩国市场上市时间、销售车型、销售模式以及是否搭载端到端智能驾驶辅助系统等信息。

报道称，小鹏汽车的核心竞争力在于人工智能和软件驱动的智能驾驶辅助技术。其端到端（E2E）技术通过单一人工智能模型，统一完成环境感知、路径规划以及车辆转向、加速和制动等全过程，相较传统驾驶辅助系统分别处理感知、决策和控制环节的模式，可利用海量真实道路数据进行统一训练，实现从环境识别到驾驶行为的直接输出。

今年3月，小鹏汽车发布新一代智能驾驶辅助系统VLA 2.0，并向中国市场用户推送相关软件。该系统采用统一AI模型连接感知、推理和执行过程，降低了对高精地图和预设规则的依赖。

按照小鹏汽车公布的计划，VLA 2.0将在完成国际道路测试后，于2027年启动全球推广。不过，韩国是否属于首批推广市场，以及韩国上市车型能否搭载与中国市场相同水平的功能，目前尚未确定。

业内认为，如果小鹏汽车按计划于2027年启动VLA 2.0全球推广，并将该技术应用于韩国上市车型，韩国消费者有望率先体验基于端到端架构的智能驾驶辅助功能，并与现代汽车集团形成直接竞争。

专家指出，小鹏汽车被认为是中国整车企业中自动驾驶技术竞争力较强的企业之一，在人工智能驾驶算法、软件升级以及利用大规模真实道路数据进行模型训练等方面具有较强优势。

该人士指出，小鹏汽车更突出信息技术和软件能力，而非传统豪华品牌定位，其产品更注重数字化用户体验和智能驾驶技术，未来进入韩国市场后，预计将凭借自动驾驶及软件竞争力，与特斯拉以及现代汽车、起亚等品牌展开竞争。

据预测，小鹏汽车有望凭借较高性价比，重点布局韩国售价4000万至5000万韩元区间的电动SUV和轿车市场。

与此同时，现代汽车集团也正加快自主端到端智能驾驶技术研发。现代汽车和起亚计划于今年下半年在韩国光州投放约200辆搭载自主端到端自动驾驶解决方案"Atria AI"的测试车辆，开展道路验证项目。

据介绍，"Atria AI"基于8个摄像头和1个雷达，将环境识别、决策和车辆控制全过程整合至单一AI模型，并通过真实道路数据持续训练，提升复杂交通环境下的驾驶能力。

业内分析认为，在人工智能软件发展速度方面，小鹏汽车可能具有一定优势，但现代汽车在全球量产经验、质量管理和可靠性方面仍保持竞争优势。自动驾驶技术的竞争不仅体现在功能展示上，更需要综合考量安全验证、道路环境适应能力、法规符合性以及量产质量等因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社